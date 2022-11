Câmera escondida foi encontrada em apartamento contratado via plataforma de aluguéis por temporada - Reprodução

Publicado 15/11/2022 16:58

Rio – Um casal encontrou uma câmera escondida em um apartamento alugado pela plataforma Airbnb, em Copacabana, Zona Sul do Rio. Ana Lúcia Bezerra e Júlia Stoppa descobriram o dispositivo em um armário no quarto, de frente para a cama.

"A Ana estava vestindo biquini e eu estava deitada na cama conversando com ela. Olhei para um armário que tinha em cima da entrada do quarto e vi um brilho. Na hora que vi o brilho eu falei 'amor, acho que tem uma câmera ali'. Aí a Ana ficou muito preocupada, eu tirei uma foto com o flash do celular e apareceu um brilhinho, que parecia mesmo um olhinho de câmera", disse Júlia em entrevista à TV Globo.

Após verificação, elas confirmaram a existência da câmera escondida no armário, apontada para a cama de casal. As duas entraram em contato com a plataforma de aluguéis para tratar do assunto. De acordo com Júlia, o apartamento pertence a um homem francês.

"O suporte inicialmente foi muito bom, mas depois começou a ficar um pouco moroso, as ligações começaram a cair. Nós não conseguimos até agora as gravações, o protocolo de gravações de ligação. Estamos solicitando desde então e até agora não foi passado. Ficamos pelo menos uma semana sendo filmadas nessa situação horrível. Não tivemos nenhum contato antes com o dono do apartamento, então confiamos cegamente na plataforma e tivemos esse problema enorme", afirmou Ana Lúcia.

Em nota, o Airbnb informa que desativou o anúncio referente ao apartamento e suspendeu o perfil do anfitrião enquanto avalia o ocorrido. A plataforma afirma que condena qualquer postura ou atitude que comprometa a dignidade humana, viole a privacidade de seus usuários ou contrarie as leis, e tem a segurança como prioridade. Câmeras de vigilância são permitidas pela empresa, contanto que sejam claramente divulgadas no anúncio e não estejam nos quartos ou banheiros.

O casal registrou a ocorrência na 12ª DP (Copacabana), que a encaminhou para a 13ª DP (Ipanema). A investigação está em andamento para esclarecer todos os fatos.