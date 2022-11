Natalia Rodrigues Valentim, de 36 anos, era fisioterapeuta e foi morta pelo ex-marido na Zona Norte - Reprodução/Redes Sociais

Natalia Rodrigues Valentim, de 36 anos, era fisioterapeuta e foi morta pelo ex-marido na Zona NorteReprodução/Redes Sociais

Publicado 15/11/2022 19:56 | Atualizado 15/11/2022 20:39

Natalia Rodrigues Valentim, de 36 anos, Rio - A Casa de Saúde São José, no Humaitá, Zona Sul do Rio, vai realizar uma missa em intenção à funcionária, de 36 anos, morta a facadas pelo ex-companheiro no último sábado (12) . Em nota, a unidade saúde lamentou a morte da fisioterapeuta e afirmou que ela era uma colaboradora dedicada e amiga de todos os colegas de trabalho. A missa está marcada para acontecer na sexta-feira (18), na Capela São José, localizada no térreo da Casa de Saúde São José.

fotogaleria

O Hospital São Vicente de Paulo, na Tijuca, também lamentou a morte da colaboradora Natália. Ela também integrava a equipe de Fisioterapia da unidade. "Que Deus conforte sua família e os amigos", disse em nota.

Nas redes sociais, amigos lamentaram profundamente a perda brutal da profissional. "É inacreditável nos dias de hoje que essa violência está tão perto. Que Deus conforte a família e cuide da filha de 9 anos que ficou"; "Uma profissional ímpar! Humana, comprometida, nunca estava de mal humor. Nos profissionais da saúde que conhecemos e que vamos sentir muito sua falta. Até quando todos os dias esse tipo de atrocidades meu Deus", desabafou um outro amigo.

Durante o enterro, que aconteceu na tarde de segunda-feira (14) no Cemitério Jardim da Saudade em Sulacap , na Zona Oeste, familiares de Natalia pediram para não falar com a imprensa. Bastante abalados, eles realizaram o cortejo até o sepultamento com a cabeça baixa.

Criminoso confessou o crime brutal

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta segunda-feira (14), Bruno Nunes Magalhães, responsável por matar a ex-mulher esfaqueada no antigo apartamento do casal, no Grajaú, Zona Norte do Rio. Ele se apresentou como marido da vítima na 18ª DP (Praça da Bandeira) e confessou o crime depois que o Plantão Judiciário do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) expediu um mandado de prisão preventiva por feminicídio.

Para atrair Natalia à antiga residência do casal, Bruno disse que a filha deles, de 9 anos, estava passando mal. Ao chegar no apartamento, a fisioterapeuta foi atacada com pelo menos sete facadas pelo corpo. Segundo amigos da vítima, a criança presenciou toda a violência. Bruno e Natalia estavam se separando, mas o homem não aceitava o fim do relacionamento.

Bruno está preso e aguarda a realização da audiência de custódia, prevista para acontecer na quarta-feira (16). Ele vai responder por feminicídio.