Natalia Rodrigues Valentim, de 36 anos, era fisioterapeuta e foi morta pelo ex-marido na Zona Norte - Reprodução/Redes Sociais

Natalia Rodrigues Valentim, de 36 anos, era fisioterapeuta e foi morta pelo ex-marido na Zona NorteReprodução/Redes Sociais

Publicado 14/11/2022 14:22 | Atualizado 14/11/2022 14:35

Rio - A Polícia Civil prendeu, na manhã desta segunda-feira (14), Bruno Nunes Magalhães, suspeito de matar a ex-mulher esfaqueada no antigo apartamento do casal, no Grajaú, Zona Norte do Rio. Ele se apresentou como marido da vítima na 18ª DP (Praça da Bandeira) e confessou o crime depois que o Plantão Judiciário do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) expediu um mandado de prisão preventiva por feminicídio. A vítima é a fisioterapeuta Natalia Rodrigues Valentim, de 36 anos, morta na noite de sábado (12).



Para atrair Natalia à antiga residência do casal, Bruno disse que a filha deles, de 9 anos, estava passando mal. Ao chegar no apartamento, a fisioterapeuta foi atacada com pelo menos sete facadas pelo corpo. Segundo amigos da vítima, a criança presenciou toda a violência. Bruno e Natalia estavam se separando, mas o homem não aceitava o fim do relacionamento.



Colegas de trabalho perceberam que havia algo de errado quando a vítima não chegou para trabalhar no plantão da Clínica São Vicente, na Tijuca, também na Zona Norte. Foi, então, iniciado uma corrente de ajuda nas redes sociais em busca de informações do seu paradeiro.

A família da profissional só foi saber da morte dela um dia depois, quando o corpo foi encontrado na residência. O cadáver de Natalia foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) no domingo (13), onde passou por perícia. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso. Diligências também estão sendo realizadas para esclarecer todos os fatos.

O enterro da vítima acontece às 14h45 desta segunda-feira (14), no Cemitério Jardim da Saudade Sulacap, capela 6.