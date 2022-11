Bicicleta que havia sido roubada pelo suspeito, foi recuperada pela PM após a troca de tiros, na madrugada desta segunda-feira (14), na Taquara - Divulgação / PMERJ

Bicicleta que havia sido roubada pelo suspeito, foi recuperada pela PM após a troca de tiros, na madrugada desta segunda-feira (14), na TaquaraDivulgação / PMERJ

Publicado 14/11/2022 11:41 | Atualizado 14/11/2022 11:41

Rio - Um homem foi preso após uma troca de tiros com policiais militares, na madrugada desta segunda-feira (14), na Taquara, Zona Oeste do Rio. Segundo a PM, ele havia roubado uma bicicleta e um celular momentos antes.

De acordo com informações da assessoria da corporação, policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) estavam em deslocamento pela Estrada do Guerenguê, na altura da esquina com a Rua André Rocha, quando notaram dois homens com uma bicicleta em atitude suspeita.

Enquanto tentavam abordar a dupla, os agentes foram atacados a tiros e reagiram. Durante o confronto, a equipe conseguiu cercar um dos suspeitos, que foi preso em flagrante. A identidade dele não foi divulgada.

Com ele, uma bicicleta e um celular foram recuperados. O segundo envolvido, no entanto, conseguiu fugir.

As vítimas do roubo foram localizadas e conduzidas para a 32ª DP (Taquara), onde o caso foi registrado. Não houve feridos no confronto.