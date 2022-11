Covid-19: postos de vacinação estão fechados neste feriado - Rovena Rosa / Agência Brasil

Publicado 14/11/2022 19:37

Rio – Os postos de vacinação contra a covid-19 estão fechados neste feriado prolongado. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS), as unidades de Atenção Básica retornarão ao funcionamento na próxima quarta-feira (16).

Já as unidades 24 horas da rede municipal de saúde do Rio de Janeiro, como as Unidades de Pronto Atendimento (UPA), hospitais, Centros de Emergência Regional (Cers) e Centros de Atenção Psicossocial (Caps) tipo III, estão funcionando. Nesta quinta-feira (16), o estado do Rio de Janeiro começará a vacinar as crianças, com comorbidades , de seis meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias de idade. Já na capital, crianças de seis meses a 4 anos, também com comorbidades, serão vacinadas. As secretarias estadual e municipal aguardavam a chegada de lotes da vacina Pfizer pediátrica baby pelo Ministério da Saúde, o que aconteceu na última sexta-feira (11).O esquema de vacinação proposto pelo fabricante para esta faixa etária é uma série primária de três doses. Duas doses iniciais que devem ser administradas com quatro semanas de intervalo, seguidas por uma terceira dose administrada pelo menos oito semanas após a segunda dose .No último dia 9, a Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério divulgou o Ofício 242/2022, que estabelece a lista de comorbidades incluídas na programação:- Diabetes;- Pneumopatias crônicas graves;- Hipertensão arterial resistente;- Hipertensão arterial estágio 3;- Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo;- Imunocomprometidos;- Doença renal crônica;- Doenças neurológicas crônicas;- Hemoglobinopatias graves;- Obesidade mórbida;- Síndrome de Down;- Cirrose hepática;- Doenças cardiovasculares, como insuficiência cardíaca (IC) e cardiopatias congênitas.