Criminosos usaram guarda-chuvas para tentar esconder o rosto das câmeras durante assalto na Ilha do Governador - Reprodução

Criminosos usaram guarda-chuvas para tentar esconder o rosto das câmeras durante assalto na Ilha do GovernadorReprodução

Publicado 14/11/2022 18:52

Rio - Câmeras de segurança flagraram a movimentação de suspeitos que assaltaram um apartamento na Praia da Bica, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. A Polícia Civil investiga o caso, que aconteceu no início deste mês e causou um prejuízo de mais de R$ 60 mil em pertences para a proprietária.

Nas imagens, os dois assaltantes aparecem com guarda-chuvas tampando o rosto. Eles entram pelo primeiro portão com tranquilidade. Em seguida, ficam por cerca de 30 segundos para conseguir abrir a segunda porta. Ao todo, o roubo durou 18 minutos. As câmeras filmam a dupla deixando a residência com duas mochilas.

Assaltantes invadem apartamento na Ilha do Governador e roubam cerca de R$ 60 mil. #ODia



Crédito: Arquivo pessoal pic.twitter.com/cc4h0c7H7b — Jornal O Dia (@jornalodia) November 14, 2022

Um terceiro suspeito, apontado como motorista da quadrilha, também foi identificado pelos policiais. Ele aparece em outra filmagem circulando nas proximidades. Os assaltantes deixaram o local em um carro preto.

A moradora conta que saiu para trabalhar e, quando chegou na residência, encontrou todos os objetos espalhados no chão. "Encontrei a porta da minha casa com a fechadura arrebentada. O apartamento, quando eu entrei, estava virado do avesso. Muita bagunça, as gavetas fora do lugar. Eles levaram em torno de R$ 60 mil a R$ 70 mil", explicou.

Perguntada sobre uma possível mudança, a proprietária deixa claro que não conseguirá continuar morando no mesmo apartamento. "Me mudar? Com certeza pretendo me mudar. Eu perdi a segurança do local onde eu morava. Eu tinha medo de ficar na rua, agora tenho medo de ficar dentro de casa", desabafou.

O caso foi registrado na 37ª DP (Ilha do Governador). Os agentes analisam as imagens para identificar e prender os suspeitos.