Mais de 69 milhões não tomaram 1ª dose de reforço contra covid-19Rovena Rosa/Agência Brasil

Publicado 14/11/2022 17:17 | Atualizado 14/11/2022 17:47

Rio – A Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou, nesta segunda-feira (14), 1.395 novos casos de covid-19 e três mortes nas últimas 24 horas. O estado tem um total de 2.551.784 casos confirmados e 75.896 óbitos desde o início da pandemia, decretada em março de 2020.

A taxa de ocupação em enfermarias segue em 60%. Não foi informada a taxa de ocupação nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

De acordo com a atualização, a taxa de letalidade está em 2,98%. A SES ressalta que o registro feito nas últimas 24 horas não significa que o caso tenha acontecido necessariamente no mesmo período.

O Vacinômetro do Estado do Rio indica que, até o domingo (6), foram aplicadas 39.653.388 doses do imunizante contra o coronavírus. Desse total, 14.5 milhões são da primeira dose, 13.1 milhões da segunda, 7.8 milhões da terceira dose e 3.2 milhões do segundo reforço.

De acordo com o painel, 80% da população do estado com idade acima de 3 anos está com o esquema vacinal, que inclui primeira e segunda dose, completo.

Rio vacina crianças em meio a aumento de casos de Covid-19 no estado

O Rio de Janeiro inicia, a partir desta quinta-feira (16) uma campanha de vacinação contra a Covid-19 para as crianças doestado. As secretarias estadual e municipal aguardavam a chegada de lotes da vacina Pfizer pediátrica baby pelo Ministério da Saúde, o que aconteceu na última sexta-feira (11).

A Secretaria Estadual de Saúde recebeu76 mil doses, disponibilizadas pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Governo Federal, e vão contemplar crianças com comorbidades entre seis meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias de idade no estado, e até 4 anos, na capital. Os lotes já estão disponíveis na Coordenação Geral de Armazenagem da SES (CGA), em Niterói, Região Metropolitana da cidade e devem ser agendados pelas secretarias municipais para retirada.

De acordo com a secretaria estadual, as orientações para aplicação, público-alvo e distribuição das vacinas, proporcionalmente por estado, e para o Distrito Federal, estão publicadas pelo Ministério da Saúde na Nota Técnica 114/2022-DEIDT/SVS/MS.

O esquema de vacinação proposto pelo fabricante para esta faixa etária é uma série primária de três doses. Duas doses iniciais que devem ser administradas com quatro semanas de intervalo, seguidas por uma terceira dose administrada pelo menos oito semanas após a segunda dose.