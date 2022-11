Ex-deputada Flordelis precisou de atendimento médico nesta segunda-feira (14) - Brunno Dantas/TJRJ

Publicado 14/11/2022 17:09 | Atualizado 14/11/2022 18:14

Rio - A ex-deputada Flordelis dos Santos recebeu atendimento médico de urgência, nesta segunda-feira (14), na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Hamilton Agostinho, no Complexo de Gericinó, em Bangu, Zona Oeste do Rio, onde está presa pela morte do ex-marido Anderson do Carmo. De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), a pastora queixou-se de dores na região posterior do tórax e foi medicada. Após ficar em observação, ela foi levada de volta à unidade prisional.

No domingo (13), Flordelis foi condenada a de 50 anos e 28 dias de prisão pela morte do pastor Anderson do Carmo. A pastora foi sentenciada por homicídio triplamente qualificado - motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima -, tentativa de homicídio duplamente qualificado, uso de documento falso e associação criminosa armada em regime fechado.

Além dela, sua filha biológica, Simone dos Santos Rodrigues, também foi condenada. Já Rayane dos Santos, neta da ex-parlamentar, e os filhos afetivos Marzy Teixeira e André Luiz de Oliveira foram inocentados.