Ex-deputada Flordelis durante o julgamento no Tribunal do Júri, em Niterói, na Região Metropolitana do RioBrunno Dantas/TJRJ

Publicado 13/11/2022 11:47 | Atualizado 13/11/2022 11:59

A pastora foi sentenciada por homicídio triplamente qualificado - motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima -, tentativa de homicídio duplamente qualificado, uso de documento falso e associação criminosa armada em regime fechado. Simone recebeu uma pena de 31 anos, quatro meses e 20 dias de prisão por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado e associação criminosa armada.

A decisão foi da 3ª Vara Criminal de Niterói, depois de sete dias de julgamento em júri popular. O julgamento, presidido pela juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, teve início na última segunda-feira (7).

O produtor Allan Soares, namorado de Flordelis, chorou muito após a leitura da sentença. Ele acompanhou todo o julgamento ao lado de membros da família da pastora.

Rodrigo Faucz, advogado de defesa de Flordelis e de mais três réus alegou, ao final do julgamento, que vai recorrer à decisão nos tribunais superiores por conta de dois ocorridos durante a sessão.

"O primeiro foi a utilização, pelo Ministério Público, de um documento que não estava no processo, que a defesa não teve acesso. Eles utilizaram de forma argumentativa. E o segundo foi que o assistente de acusação fez menção ao silêncio dos acusados em prejuízo deles, o que tecnicamente é uma nulidade que está prevista no processo penal, que ele não poderia ter feito aquilo", declarou.

Ângelo Máximo, assistente de acusação e advogado da família de Anderson do Carmo, diz que a os parentes da vítima estão satisfeitos com a condenação de Flordelis, a quem nomeia "chefe da organização criminosa" e de Simone.

"Depois de três anos da busca pela justiça, a família [do Anderson] está satisfeita com a condenação da chefe da organização criminosa, pois sem a atuação dela o Anderson do Carmo não teria sido assassinado. Está satisfeita com a condenação da Simone, que tentou ser a protagonista na ação penal, foi quem puxou toda essa corja, essa falsa acusação de estupro em desfavor do Anderson", disse.

Outros condenados

Com as sentenças de Flordelis e Simone, agora são oito réus condenados pela participação na morte do pastor Anderson do Carmo. Os primeiros a serem julgados foram Flávio dos Santos Rodrigues, filho biológico da ex-deputada, e Lucas Cezar dos Santos de Souza, filho adotivo.

Os dois foram julgados em novembro de 2021, também no Tribunal do Júri de Niterói. Flávio foi condenado a 33 anos 2 meses e 20 dias de reclusão em regime inicialmente fechado por homicídio triplamente qualificado consumado, porte ilegal de arma de fogo, uso de documento ideologicamente falso e associação criminosa armada. Ele foi denunciado como autor dos disparos de arma de fogo que provocaram a morte do pastor.

Já Lucas foi sentenciado a nove anos de prisão por homicídio triplamente qualificado em regime inicialmente fechado. Ele foi acusado de ter sido o responsável por adquirir a arma usada no assassinato do pastor.

Em abril deste anos, outros quatro réus foram condenados: o filho biológico de Flordelis, Adriano dos Santos Rodrigues, a quatro anos, seis meses e 20 dias de reclusão em regime inicialmente semiaberto por uso de documento ideologicamente falso e associação criminosa armada; o ex-PM Marcos Siqueira Costa, a cinco anos e 20 dias de reclusão em regime inicialmente fechado, e sua esposa Andrea Santos Maia, a quatro anos, três meses e dez dias de reclusão em regime inicialmente semiaberto por crimes de uso de documento ideologicamente falso, duas vezes, e associação criminosa armada, em concurso material; e o filho afetivo de Flordelis Carlos Ubiraci Francisco da Silva, pelo crime de associação criminosa armada a dois anos, dois meses e 20 dias de reclusão em regime inicialmente semiaberto.