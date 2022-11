Portão do estabelecimento ficou com diversas marcas de tiro - Reprodução / Redes sociais

Portão do estabelecimento ficou com diversas marcas de tiroReprodução / Redes sociais

Publicado 14/11/2022 15:28

Rio - Sete pessoas ficaram feridas após um tiroteio dentro de um bar na noite deste domingo (13) em Barra Velha, no município de São Francisco de Itabapoana, Noroeste Fluminense. As vítimas foram socorridas no Hospital Municipal Manoel Carola. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.

De acordo com relatos de testemunhas, um carro parou em frente ao estabelecimento. Duas pessoas desceram do veículo e atiraram em direção ao bar. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram as pessoas baleadas e manchas de sangue. Além disso, o portão ficou com diversas marcas de tiro.

A Polícia Militar informou que os agentes do 8º BPM (Campos dos Goytacazes) estiveram no local e realizaram buscas nas proximidades, mas não encontraram os suspeitos.

O policiamento segue reforçado na região e o batalhão está trabalhando em conjunto com a equipe da 147ª DP (São Francisco de Itabapoana) para identificar e prender os envolvidos na ação.