Famílias foram cadastradas para receber apoio da prefeitura - Divulgação

Publicado 14/11/2022 15:27 | Atualizado 14/11/2022 15:27

Rio - A Prefeitura do Rio confirmou nesta segunda-feira (14) o pagamento do Auxílio Habitacional Temporário (AHT) a cinco famílias que tiveram suas casas destruídas por causa do desabamento de um imóvel de três andares em razão das fortes chuvas do sábado passado (12).

Em uma ação coordenada pela Subprefeitura da Zona Norte, e executada pela Secretaria de Habitação (SMH), 400 reais serão oferecidos às famílias até que sejam contempladas com moradias do Programa Casa Verde e Amarela, do Governo Federal. O valor é determinado pelo Decreto 44.637, de 18 de junho de 2018.



"Amparar rapidamente essas famílias num momento de dificuldade era nosso maior objetivo. Por isso a Prefeitura agiu de forma célere. Contamos com um diálogo maior com o governo federal para que haja maior investimento em política habitacional, pois estamos com um déficit muito alto nesse aspecto", comentou o subprefeito Diego Vaz.



O secretário de Habitação, Gustavo Frue, informou que seguirá monitorando a situação das famílias e vai providenciar a inscrição delas nos programas sob a responsabilidade de sua pasta.

"Vale ressaltar que a Secretaria Municipal de Habitação agiu de maneira imediata, prestando apoio no local, através do nosso trabalho técnico social, orientando as famílias e recebendo as demandas. O Auxílio Habitacional Temporário é uma alternativa rápida e um primeiro apoio em casos como esse. Estamos atuando no local, com técnicos, na análise da situação dessas famílias afetadas, bem como prestando amparo, cadastrando-as nos programas englobados pela SMH", disse o secretário.



Além do aluguel social, as famílias receberam do governo municipal o cartão Protege SUAS para compra de alimentação e materiais de higiene. Cada cartão disponibiliza R$ 250.

“Nosso atendimento socioassistencial constatou que era fundamental o apoio institucional", afirmou a secretária de Assistência Social (SMAS), Maria Domingas Pucú.