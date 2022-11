Guarda Municipal apreende 180 caranguejos em Niterói - Divulgação

Publicado 14/11/2022 11:51

Rio - Agentes da Coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Municipal apreenderam 180 caranguejos que seriam vendidos ilegalmente em frente ao Mercado São Pedro, no Centro de Niterói. A ação ocorreu no domingo (13), enquanto a equipe fazia um patrulhamento de rotina na região.

A Guarda Ambiental informou que vai intensificar o combate à comercialização de caranguejos uça (Ucides Cordatus), em período de defeso, nos arredores do local.

Segundo a portaria do Ibama, N-52, de 30/09/2003, o período de defeso no estado do Rio começa no dia 1 de outubro e segue até 30 de novembro para machos e fêmeas, e de 1 a 31 de dezembro para as fêmeas. Somente animais congelados por inteiro podem ser comercializados, contendo a apresentação da declaração de estoque emitida pelas autoridades competentes.

De acordo com o subinspetor da Coordenadoria Ambiental da Guarda Municipal de Niterói, Renato Macedo, o defeso é a proibição da pesca enquanto a espécie se reproduz, o que compreende os meses de outubro e novembro, estendendo-se até dezembro quando se trata de fêmeas. "Pedimos que a população entre em contato conosco através do número 153 caso alguma irregularidade seja constatada durante esse período,” afirmou.