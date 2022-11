Allan Soares e Flordelis começaram a namorar em agosto de 2021 - Reprodução

Publicado 14/11/2022 08:22 | Atualizado 14/11/2022 08:34

Allan acompanhou os sete dias de julgamento de Flordelis no Tribunal do Júri de Niterói e chorou muito após a leitura da sentença na manhã do último domingo. No momento, ele foi consolado por uma familiar.Flordelis foi condenada a 50 anos e 28 dias de prisão pelos crimes de homicídio, tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosa armada. Além dela, sua filha biológica, Simone dos Santos Rodrigues, também foi condenada. A mulher recebeu uma pena de 31 anos, quatro meses e 20 dias de prisão por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado e associação criminosa armada.No entanto, os outros três réus, André Luís Oliveira e Marzy Teixeira, filhos afetivos da ex-parlamentar, e Rayane dos Santos, neta de Flordelis, foram inocentados.