Rio de Janeiro

Festa do Flamengo deixa cinco PMs e dezenas de torcedores feridos; Confira vídeos das confusões

Guarda municipal sofreu corte na mão. No tumulto, lojas no Centro do Rio foram saqueadas e, pelo menos, duas pessoas foram levadas para a delegacia

Publicado 13/11/2022 18:30 | Atualizado há 2 horas