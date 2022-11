Caso foi registrado na 166ª DP (Angra dos Reis) - Divulgação/PMAR

Publicado 13/11/2022 16:23

Rio - Dois suspeitos foram baleados durante um confronto com policiais militares na madrugada deste domingo (13) em Angra dos Reis, no Sul do estado. De acordo com a Polícia Militar, a troca de tiros aconteceu na Avenida Prefeito João Gregório.

Segundo a PM, uma equipe do 33º BPM (Angra dos Reis) realizava um patrulhamento quando foram atacados por disparos de arma de fogo, o que gerou um confronto. No conflito, dois suspeitos ficaram feridos. Eles foram socorridos ao Hospital Municipal de Japuíba. Não há informações sobre o estado de saúde dos suspeitos.

Uma pistola, um revólver, munições, um rádio comunicador, 92 tiras de maconha, 27 trouxinhas de maconha e 372 pinos de cocaína foram apreendidos depois do confronto. A ocorrência foi registrada na 166ª DP (Angra dos Reis).