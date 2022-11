Funcionária da Renner acusou injustamente cliente de furto no Madureira Shopping - Reprodução / Redes sociais

Funcionária da Renner acusou injustamente cliente de furto no Madureira ShoppingReprodução / Redes sociais

Publicado 13/11/2022 14:47

Rio - Uma funcionária de uma loja de roupas, localizada em um shopping em Madureira, na Zona Norte do Rio, foi acusada de cometer racismo neste sábado (12). De acordo com testemunhas, a vítima estava em um provador quando a funcionária a empurrou na parede e a mandou tirar da bolsa tudo que ela tinha pegado. A vítima, entretanto, alegou que carregava apenas um casaco que havia comprado em outra loja.

Revoltados com a situação, outros clientes também reclamaram com a funcionária, gerando uma discussão. Em um vídeo, uma outra moça afirmou que a acusação injusta foi motivada pela cor de pele da vítima. Após o caso, um grupo de pessoas ficou na porta da loja e cantou "Renner racista".

"Minha prima em prantos e, em momento nenhum, ouvimos um pedido de desculpa", disse uma familiar da moça.

CONFIRA:

RENNER DE MADUREIRA RACISTA!!!!

Gente, minha prima estava no provador da renner quando de repente entrou uma funcionária coagindo ela EMPURRANDO ela na parede mandando ela tirar tudo que ela “pegou”, ela assustada abriu a bolsa perguntando ser do casaco q ela est+ #rennerracista pic.twitter.com/hifB1KG7UJ — J (@ju_cst) November 12, 2022

A Polícia Militar foi acionada e informou que os agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) conduziram as partes à delegacia. Questionada, a Polícia Civil informou que testemunhas foram ouvidas na 29ª DP (Madureira) e a investigação segue em andamento para esclarecer os fatos.

Em outra publicação, um policial aparece conversando com a jovem. "Todos os seus direitos serão garantidos, mas eu não estou aqui para fazer circo para ninguém", diz o agente. A frase gerou incômodo nas testemunhas, que responderam: "isso aqui não é um circo não".

Em nota, a Renner informou que a funcionária foi desligada da empresa. "O episódio ocorrido no Madureira Shopping é inaceitável. A abordagem realizada foi totalmente inadequada e não está alinhada aos valores da Lojas Renner", comunicou.

Veja a nota na íntegra

O episódio ocorrido no Madureira Shopping é inaceitável. A abordagem realizada foi totalmente inadequada e não está alinhada aos valores da Lojas Renner, por isso a colaboradora responsável já não faz mais parte do quadro de colaboradores da companhia. Nos sensibilizamos, lamentamos profundamente o ocorrido e daremos apoio à cliente, nos colocando à sua disposição.



A empresa não tolera racismo ou qualquer tipo de preconceito e discriminação. Reforçamos que temos uma política de Direitos Humanos, além de um Código de Conduta e um programa de diversidade que buscam promover a inclusão, o que passa pela sensibilização e capacitação constante das nossas equipes.



Continuaremos empenhados em avançar na conscientização de nossos times e no aprimoramento de nossos processos, reforçando os treinamentos e com atuação imediata na loja em questão, com o objetivo de garantir que o respeito e a equidade sejam aplicados em todas as nossas relações.