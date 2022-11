Navio graneleiro São Luiz está na Baía de Guanabara desde abril de 2016 - Reprodução de vídeo

Publicado 14/11/2022 21:36

O graneleiro São Luiz foi construído em 1994, no Brasil, e não opera desde o início de abril de 2016, quando fez sua derradeira viagem, de Porto Alegre rumo ao Rio de Janeiro. O navio foi levado para uma área da Baía de Guanabara para ficar ancorado sem apresentar problemas, na área do Caju.

Navio graneleiro São Luiz está na Baía de Guanabara desde abril de 2016 - Reprodução de vídeo

De bandeira brasileira, o São Luiz, que possui uma capacidade de carga de 42.815 toneladas, foi se deteriorando ao longo dos anos. Até 2018, havia tripulação a bordo, mas depois disso, as informações são incertas ao seu respeito.O navio, de 200 metros de extensão e 30 metros de largura, tornou-se um fantasma na Baía de Guanabara, sendo incluído em alvo de causas judiciais. Em alguns vídeos no Youtube, ele serve até de pano de fundo para pescadores que agem ao seu redor. No casco é possível observar um desgaste muito grande, infestado de ferrugem, limo e mexilhões.