Motoristas enfrentam longo engarrafamento nos acessos à Ponte Rio-Niterói - Reprodução/Redes sociais

Motoristas enfrentam longo engarrafamento nos acessos à Ponte Rio-NiteróiReprodução/Redes sociais

Publicado 14/11/2022 20:20 | Atualizado 14/11/2022 20:59

Rio - A colisão entre um navio de grande porte à deriva e a ponte Rio-Niterói causa um nó no trânsito dos municípios do Rio de Janeiro e Niterói. Com os dois sentidos da ponte completamente interditados, os trabalhadores que tentam retornar para casa ou seguir para a Região dos Lagos, por conta do feriado da Proclamação da República, encontram dificuldades. Há congestionamentos quilométricos nas proximidades da ponte sentido Niterói e Rio.

Até o momento, a CET Rio ainda não divulgou a extensão do congestionamento, mas informou que interditou os acessos à via. São eles: Avenida Brasil, Francisco Bicalho, Linha Vermelha e Rodrigo Alves. O trânsito está completamente parado na descida do Gasômetro.

Vídeo mostra momento exato da colisão de navio com a Ponte Rio-Niterói. #ODia



Créditos: divulgação pic.twitter.com/EuFuONr7sO — Jornal O Dia (@jornalodia) November 14, 2022

A orientação principal é evitar a região, já que não há previsão para reabertura da via. Quem segue de transporte público tem as Barcas como opção. A CCR Barcas informou que está preparada para atender um possível aumento de demanda na linha Arariboia (Rio-Niterói-Rio), com a realização de viagens extras, em função do fechamento da Ponte Rio-Niterói. Caso a via permaneça fechada, a concessionária vai operar durante a madrugada na linha Arariboia, com viagens de hora em hora, em ambos os sentidos.

Para os motoristas, há uma rota alternativa pela Magé-Manilha. Há reflexos nos acessos à via expressa, na Linha Vermelha e Avenida Brasil. A Polícia Militar informou que reforçou o policiamento na Avenida Brasil, em pontos estratégico, e na Ponte Rio-Niterói. Policiais do 7º BPM (São Gonçalo) estão posicionados na BR-101, em São Gonçalo.

Há reforço de policiamento na Avenida Brasil. No momento, há um grande engarrafamento na via, haja vista que um navio à deriva bateu em um dos pilares da Ponte Rio-Niterói. pic.twitter.com/mUOOacs4Ru — @pmerj (@PMERJ) November 14, 2022

Quem tenta sair de Niterói, também enfrenta lentidão nas avenidas Jansen de Melo, Marquês do Paraná e Roberto Silveira, além da Alameda São Boaventura estão totalmente congestionadas.

Equipes da Marinha e Capitania dos Portos estão no local. Além disso, há pelo menos três rebocadores sendo usados para resgatar a embarcação, que estaria ancorado na Baía de Guanabara há pelo menos seis anos. A Guarda Portuária e uma equipe da Polícia Rodoviária Federal estão no local.

Às 20h, o Centro de Operações da Prefeitura do Rio informou que o município continua em estágio de mobilização por conta do fechamento da Ponte Rio-Niterói sem previsão de reabertura. O estágio de mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores.