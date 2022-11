Assaltante deixa o ônibus apontando arma para o refém - Reprodução / Mídias Sociais

Publicado 14/11/2022 18:23

Rio – Um homem de 30 anos foi morto por policiais militares após fazer um refém durante um assalto a ônibus nesta segunda-feira (14), na Avenida Niemeyer, em São Conrado, Zona Sul do Rio, próximo ao complexo da Rocinha.

Agentes da UPP Rocinha estavam em patrulhamento quando foram acionados por um pedestre. Os policiais iniciaram o cerco ao ônibus e, conforme registrado por testemunhas, as portas do veículo abriram e os passageiros rapidamente correram para fugir do assaltante, que deixou o transporte logo em seguida com o refém, enquanto apontava a arma para ele, tentando fugir para o interior da Rocinha. O criminoso foi impedido e morto no local pela polícia, o refém foi libertado ileso.

Veja o vídeo:

Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel do 17º GBM (Copacabana) foi acionado às 15h36 para prestar socorro, mas ao chegar no local encontrou o assaltante morto. Um homem que passava pela região foi atingido de raspão e levado ao Hospital Municipal Miguel Couto.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e solicitou perícia para o local. A ocorrência foi registrada na 11ª DP (Rocinha).