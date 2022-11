Policiais do 7º BPM (São Gonçalo) estão posicionados na BR-101, em São Gonçalo - Divulgação

Publicado 14/11/2022 21:00

Rio- A Polícia Militar do Rio informou, na noite desta segunda-feira (14), ter reforçado o policiamento nas vias que dão acesso à Ponte Rio-Niterói. A medida está sendo tomada depois que um navio à deriva colidiu com a ponte, provocando o fechamento da via nos dois sentidos.

De acordo com a PM, policiais do Batalhão de Policiamento em Vias Especiais (BPVE), estão posicionados na Avenida Brasil, em pontos estratégicos, e na Ponte Rio-Niterói. A via está fechada em ambos os sentidos e, no momento, há um grande engarrafamento na Avenida Brasil.

Ainda de acordo com a corporação, policiais do 7º BPM (São Gonçalo) estão posicionados na BR-101, em São Gonçalo. No momento, há um grande engarrafamento na via.