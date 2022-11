Caminhão roubado tinha carga de 512 botijões de gás - Divulgação / PMERJ

Caminhão roubado tinha carga de 512 botijões de gásDivulgação / PMERJ

Publicado 14/11/2022 19:37

Rio - Agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) recuperaram, na tarde desta segunda-feira (14), um caminhão roubado com carga de 512 botijões de gás, avaliada em torno de R$ 36 mil, no Jardim América, Zona Norte do Rio.

De acordo com a PM, equipes estavam em patrulhamento na Avenida Brasil quando notaram um caminhão, acompanhado por uma motocicleta com dois ocupantes, tomando o acesso da Estrada de Vigário Geral. Os policiais fizeram cerco e conseguiram interceptar o veículo, libertando o motorista. Os dois assaltantes conseguiram fugir, nenhuma prisão foi feita.

O caso foi encaminhado para a 38ª DP (Brás de Pina).