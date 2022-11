Bioparque deverá funcionardar 9h às 17h, neste feriado - Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Publicado 14/11/2022 18:20 | Atualizado 14/11/2022 18:36

Rio - Neste feriado da Proclamação da República, terça-feira (15), haverá mudanças no horários de funcionamento de empresa, bancos, transportes e shoppings no Rio de Janeiro. Para não deixar o leitor desavisado, o DIA traz os horários especiais e formas de funcionamento de cada serviço.

Águas do Rio e Light

As lojas físicas da concessionárias Águas do Rio não deverão abrir neste feriado da Proclamação da República. No entanto, os canais de atendimento digitais da empresa são 24h, assim como o trabalho das equipes operacionais nas ruas. A concessionária responde a mensagens pelo Whatsapp, pelo número 0800 195 0 195, que também funciona como telefone e também disponibiliza sua agência virtual, pelo site www.aguadorio.com.br .

As lojas da Light também não devem abrir neste feriado, mas a empresa segue seus atendimentos pelos seguintes canais:WhatsApp com auxílio da Lia, representante virtual da companhia (21) 99981-6059; Agência Virtual ( https://agenciavirtual.light.com.br/portal/ ); Redes Sociais e Call Center: 0800-021-0196.

Correios

De acordo com a assessoria de imprensa dos Correrios, as agências estarão fechadas durante este feriado de 15 de novembro.

Transportes

Barcas: A CCR Barcas informou que vai operar com a grade de domingos e feriados nos dias 14 e 15, na linha Arariboia. Sendo assim, as travessias acontecerão a cada 60 minutos, das 5h30 às 23h30 no sentido Niterói-Rio, e das 6h às 23h no trajeto Rio-Niterói. Nesses dois dias, não haverá operação nas linhas Charitas e Cocotá. Já a operação das linhas Paquetá e da Divisão Sul não será alterada na segunda-feira, sendo praticada a grade de dias úteis. Já na terça, ambas funcionarão com grade de fins de semana e feriados.



SuperVia: Nesta terça-feira, os trens da SuperVia irão circular de acordo com a grade horária de domingos e feriados programada para cada ramal, com partidas das 4h36 às 21h50.

Metrô: No feriado, a operação do metrô será das 7h às 23h, como de praxe nos feriados, e com transferência na Estação Estácio. As linhas de ônibus do Metrô na Superfície (Antero de Quental/Leblon - Gávea e Botafogo - Gávea) também vão operar em esquema de feriado, das 7h às 22h30. O último embarque da linha Botafogo-Gávea será realizado após a chegada da última composição na estação Botafogo/Coca-Cola. O Posto de Gratuidade, na estação Central, por sua vez, não terá expediente na terça-feira. O espaço voltará a abrir as portas na quarta.

Shoppings

Américas Shopping: Aos domingos e feriados, as lojas e quiosques ficam abertas das 13h às 21h. Já a praça de alimentação segue aberta das 11h às 22h.

Bangu Shopping: Nos domingos e feriado as lojas passam a abrir das 13h às 21h. Já a praça de alimentação segue de 11h às 21h.



Shopping Leblon: Durante feriados, todos os estabelecimentos abrem das 15h e fecham às 21h.

Parques

AquaRio: Funciona entre 9h e 18h.

BioParque do Rio: funcionará das 9h às 17h.

Paineiras-Corcovado: funcionam de 8h às 17h. Atenção: tem promoção para cariocas e fluminenses no site funcionam de 8h às 17h. Atenção: tem promoção para cariocas e fluminenses no site https://bityli.com/HCfmLSn

Cinemas

As salas funcionarão de acordo com a programação disponibilizada no site de cada cinema ou shopping desejado.