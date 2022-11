Marzy Teixeira da Silva, filha afetiva de Flordelis, e Rayane dos Santos Oliveira, neta da ex-parlamentar, deixam a cadeia e recebem apoio do namorado da cantora gospel, Allan Soares - Cleber Mendes/ O Dia

Marzy Teixeira da Silva, filha afetiva de Flordelis, e Rayane dos Santos Oliveira, neta da ex-parlamentar, deixam a cadeia e recebem apoio do namorado da cantora gospel, Allan SoaresCleber Mendes/ O Dia

Publicado 14/11/2022 17:40 | Atualizado 14/11/2022 17:57

Marzy Teixeira da Silva, e a neta da ex-parlamentar, Rayane dos Santos de Oliveira, deixaram o presídio feminino no Instituto Penal Santo Expedito, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta segunda-feira (14). As duas, que foram absolvidas no Rio - A filha afetiva de Flordelis,, e a neta da ex-parlamentar,, deixaram o presídio feminino no Instituto Penal Santo Expedito, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta segunda-feira (14). As duas, que foram absolvidas no julgamento pela morte do pastor Anderson do Carmo , estavam muito emocionadas e foram recebidas pelo namorado de Flordelis, Allan Soares, e por familiares que as aguardavam do lado de fora da cadeia.

No domingo (13), André Luiz Oliveira, filho afetivo da ex-parlamentar Flordelis, deixou a cadeia . Ele estava preso na Cadeia Pública Juíza Patrícia Lourival Acioli, em São Gonçalo, Região Metropolitana. Marzy e André Luiz eram acusados de homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio e associação criminosa armada. Enquanto, a neta Rayane, por homicídio triplamente qualificado e associação criminosa armada. Os três foram absolvidos após seis dias de julgamento sobre a morte do pastor Anderson do Carmo, no Fórum de Niterói.

A primeira a falar na saída do presídio foi Rayane. "Estou muito feliz, Deus foi fiel na minha vida, fomos absolvidas, ou seja, não existe prova nenhuma contra a gente. Infelizmente minha mãe [Simone] e minha avó [Flordelis] continuam, mas a gente acredita que a Justiça será feita", disse. A neta da cantora gospel também mencionou o 'racha' na família. "Os próprios filhos traíram ela, foram ingratos, mas temos o livre arbítrio, se a Justiça acha que deveria ter sido feito dessa forma...Não posso dizer que possa ter sido a Flor, mas sei que havia muita insatisfação com o pastor", completou.

Marzy, que chegou a confessar ter montado um plano para matar Anderson do Carmo, chegou muito emocionada na saída da cadeia. "Eu cheguei a confessar em setembro de 2019, eu tive sim a intenção, mas desisti e não segui adiante. No dia dos fatos eu não estava lá", repetiu a mesma coisa que havia declarado no Fórum de Niterói. A filha afetiva também afirmou que pretende visitar a avó na prisão e criticou a condenação. "Não sei se é culpada ou não, mas achei severa demais 50 anos, mas acredito na justiça divina. Eu vou visitá-la, não vou abandoná-la. Eu nesse momento estou triste e feliz ao mesmo tempo", disse.



Condenação

A ex-deputada federal Flordelis foi condenada a 50 anos e 28 dias de prisão pelo homicídio do pastor Anderson do Carmo. Ela é apontada como mandante do crime e responderá por homicídio triplamente qualificado (motivo torpe, emprego de meio cruel e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima), tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosa armada.

Além dela, sua filha biológica, Simone dos Santos Rodrigues, também foi condenada por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio e associação criminosa armada. O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e a defesa da família do pastor Anderson do Carmo ainda podem recorrer da decisão.

*Colaborou Cleber Mendes.