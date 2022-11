Motoristas enfrentam longo engarrafamento nos acessos à Ponte Rio-Niterói - Reprodução/Redes sociais

Motoristas enfrentam longo engarrafamento nos acessos à Ponte Rio-NiteróiReprodução/Redes sociais

Publicado 14/11/2022 21:53 | Atualizado 14/11/2022 22:47

Rio - A Polícia Rodoiviária Federal informou, às 21h55 desta segunda (14), que liberou o tráfego na Ponte Rio-Niterói, sendo quatro faixas no sentido Niterói, e duas no sentido Rio, após colisão com o navio São Luiz, por volta das 18h25. O esquema de funcionamento deve permanecer até amanhã. Por causa da interrupção na via, o engarrafamento nos acessos à ponte no Rio chegou a 19 km.

Ainda segundo a PRF, será realizada nesta terça (15) outra inspeção de uma parte que não foi possível analisar durante a noite. Se a estrutura for liberada pelos engenheiros, serão liberadas as duas outras pistas.

A Ecoponte, empresa que administra a Ponte, informou por meio de nota que o trecho onde se deu o impacto será parcialmente interditado para reparos.

"Na manhã desta terça-feira, equipes de engenharia da concessionária farão nova vistoria na estrutura da rodovia. A concessionária solicita que os motoristas dirijam com atenção e respeitem a sinalização", informou a Ecoponte.

Três rebocadores participaram do trabalho de retirada da embarcação, o navio São Luiz, um graneleiro (cargueiro de grãos). Segundo informações preliminares, o navio estava ancorado na Baía Guanabara há seis anos e que a causa do acidente teria sido a corrosão das amarras pela ação do tempo. O impacto causou a quebra de algumas estruturas de concreto nas margens da ponte.