Ponte Rio-Niteroi teve que ser interditada nos dois sentidos por tempo indetermiandoDivulgação

Publicado 14/11/2022 19:02

Rio - Um navio cargueiro à deriva colidiu, na noite desta segunda-feira (14), com a Ponte Rio-Niteroi, provocando o fechamento da via nos dois sentidos. A Guarda Portuária e equipes Polícia Rodoviária Federal foram acionadas. Engenheiros estão avaliando possíveis danos causados aos pilares. De acordo com o Centro de Operações do Rio, a Ponte permanece fechada nos dois sentidos e não há previsão de reabertura.

Vídeo mostra momento exato da colisão de navio com a Ponte Rio-Niterói. #ODia



Créditos: divulgação pic.twitter.com/EuFuONr7sO — Jornal O Dia (@jornalodia) November 14, 2022

Por volta das 20h30, o prefeito Eduardo Paes, um uma postagem no Twitter, deu um primeiro panorama sobre a gravidade do acidente e disse que, inicialmente, a Ponte não apresenta danos importantes.

"Conversei agora com o pessoal da EcoRodovias. Eles estão checando no detalhe o impacto da colisão na estrutura da ponte. A primeira impressão é a de que não há consequências mais graves. Só vão liberar após ter toda certeza. Por enquanto, evitem aquela região", escreveu Paes.

Também em suas redes sociais, o Governador do Estado do Rio, Cláudio Castro informou que está acompanhando o caso e confirmou o funcionamento das barcas como transporte alternativo enquanto a interdição da ponte permanece.

"Estou acompanhando os desdobramentos do acidente na ponte Rio-Niterói. Entrei em contato com a Ecoponte, que atua no momento para apurar os danos na ponte, e com a CCR Barcas, que já me sinalizou que vai manter de forma ininterrupta o serviço ligando as duas cidades", completou.

Navio à deriva se choca com a Ponte Rio-Niterói. #ODia



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/39DWoEKabT — Jornal O Dia (@jornalodia) November 14, 2022

Três rebocadores participaram do trabalho de retirada da embarcação, o navio São Luiz, um graneleiro (cargueiro de grãos). Segundo informações preliminares, o navio estava ancorado na Baía Guanabara há seis anos e que a causa do acidente teria sido a corrosão das amarras pela ação do tempo. O impacto causou a quebra de algumas estruturas de concreto nas margens da ponte.

Às 19h49 dois engenheiros foram levados pela PRF para avaliar a estrutura na parte de cima da ponte. Outros dois engenheiros foram pelas águas para avaliar a estrutura na parte de baixo.





Imagens: Divulgação Vídeo mostra rebocadores tentando retirar navio que bateu na Ponte Rio-Niterói. #ODia Imagens: Divulgação pic.twitter.com/k7fr172SUT

— Jornal O Dia (@jornalodia) November 14, 2022

A CCR Barcas informou que está preparada para atender um possível aumento de demanda na linha Arariboia (Rio-Niterói-Rio), com a realização de viagens extras, em função do fechamento da Ponte Rio-Niterói. Caso a Ponte Rio-Niterói permaneça fechada, a concessionária vai operar durante a madrugada na linha Arariboia, com viagens de hora em hora, em ambos os sentidos.

Trânsito congestionado



Devido ao fechamento da ponte, há reflexos nos acessos à via expressa, na Linha Vermelha e Avenida Brasil. A orientação é que motoristas evitem a região, pois não há previsão de reabertura. Quem segue de transporte pública, a orientação é pegar as Barcas. Já motoristas são orientados a ir pela Magé-Manilha.

Há engarrafamento na BR-101, em Niterói. São motoristas que tentam atravessar a ponte, sentido Rio. Em Niterói, avenidas Jansen de Melo, Marquês do Paraná e Roberto Silveira, além da Alameda São Boaventura estão totalmente congestionadas.

Ventos fortes atingiram a cidade





O município está em estágio de mobilização desde às 15h30 desta segunda-feira (14), devido à previsão de chuva moderada a forte para as próximas três horas, segundo informações do Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR.Rio). O estágio de mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores. Durante a tarde, houve forte ventania e pancadas de chuvas na Zona Norte do Rio de Janeiro. Às 18h10, houve registro de vento forte nos aeroportos do Galeão (57,4 km/h) e Santos Dummont (53,7km).