Quinto dia de Julgamento, caso Flordelis. Na foto, André Luiz, filho afetivo de Flordelis. - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 14/11/2022 11:52 | Atualizado 14/11/2022 11:54

Rio - André Luiz Oliveira, filho afetivo da ex-parlamentar Flordelis, deixou a cadeia neste domingo (13) horas depois de ser absolvido pelo júri no último dia de julgamento do caso Anderson do Carmo. Ele estava preso na Cadeia Pública Juíza Patrícia Lourival Acioli, em São Gonçalo, Região Metropolitana.No julgamento, ocorrido no Tribunal do Júri de Niterói, além de André, também foram absolvidas a filha afetiva da pastora, Marzy Teixeira, e a neta, Rayane dos Santos de Oliveira, filha adotiva de André e Simone. Durante os interrogatórios, o filho afetivo de Flordelis foi o primeiro a ser ouvido e negou sua participação no crime. Ele também afirmou não ter conhecimento sobre agressões físicas contra a pastora. Segundo André, Flordelis começou a se relacionar com Anderson após um relacionamento com seu irmão biológico.André ainda contou que Anderson do Carmo seria a pessoa que cuidava da imagem dela e que a ex-deputada só fazia coisas que o pastor recomendasse. No dia do crime, o filho contou que estava em casa, ouviu os disparos e viu o pai já caído. No final da audiência, que durou quase 22 horas, Flordelis foi sentenciada a 50 anos e 28 dias de prisão por homicídio triplamente qualificado - motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima -, tentativa de homicídio duplamente qualificado, uso de documento falso e associação criminosa armada em regime fechado. Simone recebeu uma pena de 31 anos, quatro meses e 20 dias de prisão por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado e associação criminosa armada.