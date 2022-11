Confusão marcou fim de festa do Flamengo - João Alexandre Borges / Agência O Dia

Publicado 14/11/2022 08:38 | Atualizado 14/11/2022 10:43

Os tumultos começaram a ocorrer por volta das 13h. Uma briga generalizada tomou conta da Avenida Presidente Antônio Carlos. Durante a confusão, policiais dispararam bombas de efeito moral para dispersar os torcedores.

A Guarda Municipal também atuou para dispersar os grupos, que lançaram pedras e outros objetos contra as equipes. Na confusão, um agente sofreu um corte na mão, provocado por uma garrafa de vidro, e cinco viaturas foram danificadas. Também por conta do tumulto, aproximadamente 30 pessoas precisaram dar entrada na emergência do Hospital Municipal Souza Aguiar, com ferimentos diversos. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS), não há casos graves.

Minutos mais tarde, uma filial das Lojas Americanas e uma do Ponto Frio, na rua Uruguaiana, também no Centro, próximo ao local da festa, foram saqueadas. Imagens que rodaram as redes sociais mostram torcedores, muitos usando a camisa do Flamengo para esconder o rosto, adentrando a porta estourada dos estabelecimentos e carregando itens como TVs, liquidificadores, caixas de som e até aparelhos de ar-condicionado.

De acordo com a PM, equipes do 5ºBPM (Praça da Harmonia), Batalhão de Polícia de Choque, (BPChq), Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (Bepe) e Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) atuaram em diversos pontos da região Central do Rio de Janeiro. Doze pessoas foram conduzidas por policiais militares para a 5ª DP (Mem de Sá). Três foram autuadas em flagrante por furto qualificado. As demais foram identificadas e liberadas.

Em nota, a Americanas informou que "a loja estava fechada no momento da ação e o alarme disparou assim que a invasão aconteceu. A polícia foi acionada e a companhia ainda está levantando os prejuízos e contribuindo para as investigações". Já o Ponto Frio disse que "o incidente ocorrido na loja de Uruguaiana não teve vítimas. A empresa está prestando todas as informações às autoridades competentes".

Três embarcações da CCR Barcas (Neves, Pão de Açúcar e Urca) foram vandalizadas por torcedores do Flamengo, que também invadiram a área restrita durante a travessia Rio/Niterói, desobedecendo os procedimentos de segurança da navegação.



Também foram registrados danos às anteparas, assentos, ar-condicionado e placas de sinalização. Segundo a concessionária, os prejuízos ainda estão sendo calculados. Em nota, a CCR Barcas lamenta e repudia atos de vandalismo que causam prejuízos à concessionária e, consequentemente, aos usuários do sistema aquaviário.

No que diz respeito à festa, a Avenida Presidente Antônio Carlos recebeu um verdadeiro carnaval fora de época com a comemoração da torcida do Flamengo. Neste domingo, milhares de rubro-negros vieram até o local - conhecido por receber os megablocos - para comemorar a conquista dos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores, vencidos pelo clube carioca no mês passado.

Grande parte dos jogadores do clube, tirando os que já se apresentaram as suas seleções para a Copa do Mundo, como é o caso de Everton Ribeiro, Pedro e Arrascaeta, desfilaram em cima de um trio elétrico exibindo os troféus e puxando cânticos junto à torcida presente.