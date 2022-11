Polícia Civil apreendeu cerca de cinco toneladas de maconha, que eram transportadas por um caminhão, na Rodovia Presidente Dutra, durante a noite do último domingo (13) - Divulgação / PCERJ

Publicado 14/11/2022 10:02 | Atualizado 14/11/2022 10:20

Rio - Agentes da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE), da Polícia Civil, com apoio de policiais da 60ªDP (Campos Elísios), prenderam em flagrante, na noite do último domingo (13), um homem que transportava mais de cinco toneladas de maconha, ocultas na carroceria de um caminhão, na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. O suspeito não teve a identidade divulgada.



De acordo com informações da corporação, o material seguiria para o Complexo da Penha, de onde seria distribuído para outras comunidades onde o tráfico é controlado pelo Comando Vermelho, mesma facção do conjunto de favelas da Zona Norte, como as regiões do Fallet/Fogueteiro e Jacarezinho.



"O Complexo da Penha é utilizado pela facção como um grande entreposto. Nossas investigações indicam que o material veio do Paraná e, depois de ser descarregado no conjunto de favelas, seria distribuído na zona central do Rio e em outras comunidades da Zona Norte", relatou o delegado titular da DRE, Marcus Amim.



O motorista do caminhão e a droga, que estava armazenada em sacolas plásticas, disfarçadas no meio de uma carga de carnes de porco, foram encaminhados para a sede da DRE, na Cidade da Polícia, onde foi registrada a prisão em flagrante. Após análise na especializada, o valor aproximado do material foi avaliado em R$ 8 milhões.



A Polícia Civil informou que realiza investigações para identificar os destinatários da droga, bem como os fornecedores.