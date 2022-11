Policiais do 41BPM (Irajá) impediram roubo a um caminhão que transportava carga avaliada em cerca de R$ 109 mil, na madrugada desta segunda-feira (14) - Reprodução / Internet

Publicado 14/11/2022 08:57

Rio - A Polícia Militar (PM) recuperou, na madrugada desta segunda-feira (14), um caminhão frigorífico que estava sendo roubado, na Avenida Pastor Martin Luther King Júnior, na altura do bairro de Irajá, Zona Norte da cidade. Na ação, o motorista do veículo, que era feito refém, foi libertado sem ferimentos. Segundo a PM, a carga de camarão que era transportada foi inicialmente avaliada em cerca de R$ 109 mil.



De acordo com informações da assessoria de comunicação da corporação, uma equipe do batalhão do bairro realizava um patrulhamento próximo ao Centro Estadual de Abastecimento do Rio (Ceasa), quando notou um caminhão de carga sendo acompanhado de perto por dois indivíduos que trafegavam em uma motocicleta de forma suspeita.



Ao perceberem a presença da viatura, os ocupantes da moto efetuaram disparos contra os agentes, que conseguiram cercar e interceptar o caminhão, impedindo a tentativa de roubo. Nenhum dos agentes se feriu. Os ocupantes da moto conseguiram fugir e, até o momento, não foram localizados.



O veículo foi recuperado com o conteúdo intacto. Durante a ação dos policiais, o suspeito que mantinha o motorista refém foi detido e um simulacro de arma de fogo foi apreendido. O homem não teve a identidade divulgada.



A ocorrência ainda está em andamento.

Um ladrão de carga foi preso no momento em que fazia um motorista de caminhão refém. O objetivo do criminoso era roubar uma carga de camarão avaliada em R$ 109.200,00. A prisão dele foi realizada por policiais do #41BPM na Av Pastor Martin Luther King Júnior, próximo ao CEASA-RJ. pic.twitter.com/aVd6WINKgh — @pmerj (@PMERJ) November 14, 2022

Problema recorrente

Nos últimos 30 dias, pelo menos 12 ocorrências envolvendo roubos de carga foram registrados na cidade do Rio. Na última sexta-feira (11), a PM impediu o roubo de um caminhão frigorífico , que transportava uma carga de carnes, avaliada em cerca de R$ 230 mil, na Penha, bairro da Zona Norte. Neste caso, o motorista também foi feito refém.

Procurada sobre o aumento dos incidentes, as polícias Militar e Civil ainda não responderam.