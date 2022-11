BRT circula com roda traseira danificada - Reprodução

BRT circula com roda traseira danificadaReprodução

Publicado 14/11/2022 17:22 | Atualizado 14/11/2022 17:49

Rio – Um ônibus do BRT foi flagrado, nesta segunda-feira (14), com uma das rodas traseiras danificadas, prestes a se soltar do veículo e causar um acidente. Um vídeo gravado por um motorista que dirigia ao lado do articulado mostra a roda balançando muito enquanto o ônibus ainda está em movimento.

Procurada, a assessoria da Mobi-Rio, empresa pública que opera o transporte coletivo, informou que o articulado que fazia a Linha 10 (Santa Cruz-Alvorada) foi retirado de circulação e levado para garagem.

A empresa ainda informou que trabalha para mitigar o desgaste da frota. Segundo a Mobi-Rio, mais mão de obra para trabalhar nas garagens, como mecânicos, eletricistas e lanterneiros, foi contratada. Porém, a situação só será resolvida com a chegada dos novos ônibus.

A Mobi-Rio solicitou que o passageiro informe por meio das redes sociais (Facebook e Twitter: @BRTMobiRio) o número de ordem do veículo ao constatar algum problema. Esse número está no painel próximo ao motorista ou do lado de fora do carro e permite sua identificação para que os reparos sejam agilizados.