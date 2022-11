A temperatura máxima é de 31°C e a mínima, 19°C nesta terça-feira (15) no Rio - Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 14/11/2022 16:41 | Atualizado 14/11/2022 16:42

Rio - O feriado da Proclamação da República será sem praia para os cariocas. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), a previsão é de pancadas de chuva a qualquer hora desta terça-feira (15). Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam que chova, em média, 15 mm neste dia. A temperatura máxima é de 31°C e a mínima, 19°C.

FRENTE FRIA, CHUVA E QUEDA DE TEMPERATURAS | A semana começa com tempo instável no #RiodeJaneiro. Previsão de pancadas de chuva moderada a forte para tarde e noite de terça-feira e chuva fraca a moderada na quarta-feira. Saiba mais em: https://t.co/h6r71bqbPb pic.twitter.com/UtduYaFYj6 — Sistema Alerta Rio - Prefeitura do Rio (@AlertaRio) November 14, 2022

O município entrou em estágio de mobilização às 15h30 desta segunda-feira (14) devido à previsão de pancadas de chuva moderada a forte para as próximas três horas.



RIO EM ESTÁGIO DE MOBILIZAÇÃO | O COR informa que o município entrou em ESTÁGIO DE MOBILIZAÇÃO às 15h30 desta segunda, 14 de novembro de 2022, devido à previsão de pancadas de chuva moderada a forte para as próximas 3 horas. Leia: https://t.co/yHIXaT3uiA#temporj#CORRio pic.twitter.com/05PvPMPZfm — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) November 14, 2022

Na quarta-feira (16), o tempo continuará instável na cidade devido à atuação de ventos úmidos do oceano. A previsão é de chuva fraca a moderada isolada a qualquer hora do dia e ventos moderados. As temperaturas estarão em declínio e os modelos numéricos de previsão do tempo indicam que chova, em média, 5 mm neste dia.

Recomendações em casos de raios e ventos fortes

O COR reforça as recomendações de segurança elaboradas pela Defesa Civil do Estado (Sedec-RJ) e pelo Corpo de Bombeiros do RJ em casos de raios e ventos fortes.

Na rua:



- Não se abrigue debaixo de árvores ou coberturas metálicas;



- Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente no mar;



- Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção;



- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão, placas de propaganda e árvores;



- Cuidado! Caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida.

Em casa:



- Feche portas e janelas;



- Feche também persianas e cortinas para evitar que estilhaços se espalhem caso alguma janela quebre;



- Feche o registro de gás;



- Evite deixar objetos em locais altos, pois podem cair;



- Se faltar luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.