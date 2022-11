Chuva moderada a forte pode atingir a cidade do Rio nesta segunda-feira (14) - Arquivo/ Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Chuva moderada a forte pode atingir a cidade do Rio nesta segunda-feira (14) Arquivo/ Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 14/11/2022 16:37 | Atualizado 14/11/2022 19:12

Rio - A cidade do Rio de Janeiro entrou em estágio de mobilização nesta segunda-feira (14), às 15h30, devido à previsão de chuva moderada a forte para as próximas três horas, segundo informações do Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR.Rio). O estágio de mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores.



Às 18h10, houve registro de vento forte nos aeroportos do Galeão (57,4 km/h) e Santos Dummont (53,7km). Entre 18h e 18h15, também houve registro de chuva fraca na Ilha do Governador e Av. Brasil/Mendanha (0,2 mm).

Às 18h50, núcleos de chuva que avançavam em direção à Baía de Guanabara começaram a perder intensidade e no momento, núcleos de chuva fraca atuam em parte da cidade (Zona Norte, Zona Sul e região da Barra da Tijuca). Entre 18h45 e 19h, choveu fraco (até 1,2mm) em vários bairros como Grajaú, Méier, Anchieta, Urca e Copacabana.

OLHA A CHUVA AÍ, QUE PODE VIR COM RAIOS E VENTOS FORTES: FRENTE FRIA ESTÁ CHEGANDO NA CIDADE MARAVIGOLDO vídeo da câmera de monitoramento da Prefeitura mostra a chuva se aproximando em Guadalupe, na av. Brasil. Segundo o Alerta Rio, no final desta segunda (14/11) #temporj pic.twitter.com/17EvYTAJRq — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) November 14, 2022

No início da tarde, os núcleos de chuva passaram sobre a Região do Médio Paraíba e avançaram em direção a Região Metropolitana. A previsão é de pancadas de chuva, acompanhadas de raios e rajadas de vento moderado (18,5 a 51,9km/h) a forte (52 a 76km/h), na cidade do Rio de Janeiro.



A manhã desta segunda-feira (14) teve céu parcialmente nublado a nublado e há previsão de

pancadas de chuva a partir da tarde, acompanhadas de raios e rajadas de vento moderado a forte. As temperaturas apresentarão elevação, com máxima de 34°C.

Previsão do tempo para os próximos dias

Ainda de acordo com o Sistema Alerta Rio, na terça-feira (15), há previsão de pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam média de chuva de 15 mm neste dia. Na quarta-feira (16), o tempo seguirá instável na cidade devido à atuação de ventos úmidos do oceano. A previsão é de chuva fraca a moderada isolada a qualquer hora do dia e ventos moderados. Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam média de chuva de 5 mm neste dia. Temperaturas estarão em declínio. Na quinta-feira (17) e na sexta-feira (18), não há previsão de chuva e a nebulosidade estará variada.