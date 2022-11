Cenário de destruição após motorista perder a direção e invadir calçada em Búzios - Foto: Reprodução

Publicado 14/11/2022

Rio - "A sorte é que olhei para a rua na hora e consegui me jogar". O relato é do militar Paulo Rúben, 22 anos, que sobreviveu após uma caminhonete desgovernada subir a calçada e atropelar cerca de dez pessoas, na madrugada deste domingo (13), na Estrada da Usina Velha, no bairro Village de Búzios, em Búzios, na Região dos Lagos. O veículo perdeu o controle e seguiu em direção a uma barraca de lanches e um ponto de ônibus próximos uma curva. Apesar da brutalidade do impacto, não houve feridos graves.

Segundo a assessoria do Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada às 5h47 para verificar uma ocorrência de atropelamento em um ponto de ônibus na região. Ao chegarem no local, encontraram duas vítimas com ferimentos leves. Uma foi socorrida e encaminhada a um hospital particular da região, enquanto outra negou atendimento.

Um vídeo que circula na internet mostra o carro branco subindo a calçada após uma curva e colidindo com uma barraca de lanches. Em seguida, atinge as pessoas no ponto de ônibus, e sai em disparada, sem prestar socorro.

Paulo, que mora em São Pedro da Aldeia, estava acompanhando uma jovem que aguardava o coletivo após um show do grupo Barões da Pisadinha, na Sociedade Esportiva Búzios, na noite anterior ao acidente. Ele contou que as pessoas estavam distraídas, quando, de repente, viram o veículo se aproximando em alta velocidade. "Muita gente nem percebeu, de tão rápido que foi. O carro atravessou a curva, atingiu a barraca, e algumas pessoas que estavam do meu lado". O jovem acrescentou que em momento algum o motorista tentou frear o automóvel: "Eu não ouvi pneu cantando. Ele veio direto na nossa direção".



O militar disse que o carro chegou a arrancar e arrastar alguns tijolos do muro da barraca por alguns metros e foi embora. Foi quando as vítimas começaram a perceber a gravidade do acidente. Segundo ele, apesar das cenas impressionantes, ninguém ficou ferido gravemente. "Eu machuquei o joelho e o cotovelo. Assim que vi que estava bem, corri para ver como as outras pessoas estavam. Por sorte, todos tinham ferimentos leves e moderados, nada de pior tinha acontecido", relatou.

"Assim que as pessoas viram que não tinham se machucado, veio o B160 (ônibus da linha Búzios-Cabo Frio) e quase todo mundo foi embora. Só sobramos eu, uma amiga e um conhecido. Quando os bombeiros chegaram, já não havia ninguém, só nós", completou.

A Polícia Militar informou que agentes do 25º BPM (Cabo Frio) realizaram buscas na região e localizaram um carro sem placa e com a frente danificada, mas não encontraram o motorista. O automóvel foi rebocado e levado para a 127ª DP (Búzios).

Procurada, a Polícia Civil informou que o veículo foi apreendido e será periciado. Agentes requisitaram imagens de câmeras de segurança da região e já realizam diligências para identificar o condutor do carro e esclarecer os fatos.

Retirada de quebra-molas já havia causado acidente



Segundo o militar, não é a primeira vez que acontece um acidente no local. "Ali é uma descida. Os motoristas descem sempre em alta velocidade. Antes, tinha um quebra-molas ali, não sei porque a prefeitura tirou. Depois da retirada, já tinha acontecido uma outra batida, mas não com essa gravidade", contou.



A Prefeitura de Búzios foi procurada pelo DIA, mas não respondeu sobre os questionamentos de ter retirado o redutor de velocidade da via. O espaço segue aberto para manifestação.