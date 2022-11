Agente estava com R$ 9 mil em espécie - Divulgação

Agente estava com R$ 9 mil em espécieDivulgação

Publicado 14/11/2022 15:44 | Atualizado 14/11/2022 15:57

Rio - Um policial penal foi flagrado nesta segunda-feira (14) tentando entrar com R$ 9 mil e materiais ilícitos no Presídio Pedro Melo, dentro do Complexo de Gericinó, em Bangu, Zona Oeste do Rio. O agente foi afastado e conduzido à 34ª DP (Bangu) para prestar esclarecimentos.

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), o policial tentou entrar com a quantia em dinheiro, 18 carregadores de celular, três garrafas de 250ml de enxaguante bucal com conteúdo alcoólico, três fones de ouvido e 12 cabos carregadores USB.

Ao perceber o material, inspetores de Polícia Penal do Grupamento de Portaria Unificada do Presídio Pedro Melo interromperam a entrada do agente. A Seap ainda informou que abriu um procedimento disciplinar contra o policial para saber a motivação dessa tentativa de entrada.

Ainda de acordo com a Seap, o agente ficará afastado dos serviços por 30 dias. Ele foi conduzido à 34ª DP (Bangu) para prestar esclarecimento sobre o fato. Questionada, a Polícia Civil ainda não respondeu.