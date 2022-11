Planejamento operacional teve estrutura semelhante à aplicada nos megablocos do carnaval carioca - Divulgação / Comlurb

Publicado 14/11/2022 15:35 | Atualizado 14/11/2022 15:59

Rio – A Comlurb informou, nesta segunda-feira (14), que removeu 25,9 toneladas de lixo após a comemoração dos títulos do Flamengo, que ocorreu neste domingo (13), no Centro da Cidade. A empresa também teve problema com vandalismo, tendo reportado o desaparecimento de 24 contêineres, seis dos quais foram recuperados, e a destruição de um. Equipes realizam a vistoria de toda a área para tentar reaver os demais equipamentos.

De acordo com a companhia, um planejamento operacional de estrutura semelhante à aplicada nos megablocos do carnaval carioca foi preparado para o evento, com 521 profissionais atuando antes, durante e após o desfile, sendo 464 garis e 57 agentes de limpeza.

O esquema foi dividido em três grupos e teve início à 0h de domingo, com o primeiro realizando a pré-limpeza das vias principais e secundárias da região. Um segundo grupo foi responsável pela manutenção durante o evento e o terceiro iniciou o seu trabalho após o fim da apresentação ao público, ficando no local até que todas as ruas e avenidas, incluindo os entornos, fossem limpas.

Para a operação, foram utilizados cinco caminhões compactadores, cinco caminhões satélite, quatro varredeiras de grande porte, cinco pipas d’água e seis vans motobomba para lavagem das vias com água de reuso, além de sopradores. A Comlurb disponibilizou 120 contêineres de 240 litros nos pontos de bloqueio efetuados pela Polícia Militar, além de 60 caixas metálicas de 1.200 litros em diversos pontos do percurso.