Simulacro de arma de fogo e faca foram apreendidosDivulgação

Publicado 14/11/2022 17:13

Rio - Policiais da Operação Segurança Presente de Niterói prenderam em flagrante de furto na manhã desta segunda-feira (14) um homem de 53 anos na Avenida Beira-Mar, em Camboinhas, Região Oceânica de Niterói.

Os policiais foram informados por pedestres que havia um homem armado no quiosque "Tia Lúcia" na praia de Camboinhas. Quando chegaram ao local, encontraram o criminoso ameaçando um comerciante com um simulacro de arma de fogo e uma faca. Ele já havia roubado os R$ 152,30 que estavam no caixa, além de quatro rádios comunicadores e cinco talões de convites para festa de Réveillon.

O homem, que já possuía passagem por violação sexual e crime de trânsito, foi detido e levado à 76ª DP (Central de Flagrantes de Niterói), onde permaneceu preso à disposição da Justiça. O material e o dinheiro recuperado foram devolvidos ao dono.