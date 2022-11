Corpo do jovem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, em São Gonçalo - Reprodução

Publicado 14/11/2022 16:52 | Atualizado 14/11/2022 17:36

Rio – Um corpo de um jovem de 25 anos foi encontrado próximo ao Hospital Leal Junior, no centro de Itaboraí, nesta segunda-feira (14). Segundo relatos de populares da região, o jovem foi espancado até a morte na noite anterior.

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo foram ao local, fizeram perícia criminal e registraram o caso. De acordo com relatos, o jovem era trabalhador e não tinha inimigos, mas sofria de dependência química.

O corpo do jovem, que não teve sua identidade revelada, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, em São Gonçalo. De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para identificar os envolvidos no crime.