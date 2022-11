Gabriel Viveiros chegou atrasado para o primeiro dia do Enem 2022 - Brenda São Paio/Agência O Dia

Publicado 13/11/2022 15:26

Rio - Um aluno perdeu o primeiro dia da prova do Enem 2022, neste domingo (13), após precisar voltar em casa para buscar os documentos necessários para entrar na sala de provas. Gabriel Viveiros, de 18 anos, chegou na Uerj (Universidade Estadual do Rio de Janeiro), no bairro Maracanã, Zona Norte, dois minutos após o fechamento dos portões.

"Eu voltei em casa para pegar meu documento, também não achei a identidade, peguei um passaporte. Agora, é isso, não era bem o que eu estava planejando para o meu domingo, estava querendo mesmo fazer a prova", contou.



O estudante disse que já havia feito a última prova do Enem como treineiro - é o nome dado aos estudantes que fazem a prova um ano antes como um teste - e desta vez seria para tentar entrar em uma faculdade. O jovem deseja cursar administração.

Morador do Grajaú, Gabriel contou que já estava no local, mas quando percebeu que estava sem os documentos, precisou retornar até sua casa usando um carro de aplicativo. Segundo o jovem, que está cursando o terceiro ano do ensino médio, o trajeto entre sua casa e a Uerj demora cerca de 15 minutos de carro, mas o tempo não foi o suficiente.

Decepcionado, ele chegou a ligar para os seus pais em frente ao portão da universidade e lamentar não ter conseguido retornar ao local. Para ele, o jeito é esperar pelo próximo ano. Já mais tranquilo, o estudante falou que além do Enem, ele também vai realizar outros vestibulares.