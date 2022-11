Ida dos jovens ao espetáculo foi viabilizada pelo governo do estado - Divulgação

Publicado 13/11/2022 15:09 | Atualizado 13/11/2022 15:09

Rio - Cerca de 120 crianças das comunidades Barreira do Vasco, Arará, Caju e Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio, assistiram a um espetáculo musical de circo, no Leblon, Zona Sul da cidade. A ida foi viabilizada através de parceria entre a Secretaria de Estado de Ações Comunitárias e Juventude (SEACJ)e a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

De acordo com as secretarias, o objetivo da parceria é que cada vez mais crianças e adolescentes de comunidades carentes tenham acesso à cultura. "Neste fim de semana, conseguimos dar a possibilidade para que crianças e adolescentes de comunidades carentes assistam a um espetáculo de primeira linha no Leblon, e isto é muito significativo. Vamos continuar lutando para que mais e mais pessoas tenham acesso a todos os tipos de cultura, lazer e entretenimento", comentou o secretário Gelby Justo, de Ações Comunitárias e Juventude.



Luna, de 4 anos, não parou de pular um só instante. Acompanhada da mãe, Cristiane Souza, ela não sabia como descrever o momento. Resumiu a alegria em uma palavra: maravilhoso. "Muitos estão vindo pela primeira vez a um circo. Sou muito grata por poder estar aqui junto com a minha filha e participar desse momento único", disse Cristiane.



A presidente da Associação de Moradores da Barreira do Vasco, Vânia Rodrigues da Silva, acredita que essa é uma iniciativa importante e acrescentou que a cultura é o que mais falta nas comunidades. "Posso contar nos dedos quantas vezes eu vi projetos para deixar as minhas crianças felizes. E, hoje, eu vi crianças sorrindo, batendo palmas, não acreditando no que estavam vendo. Eu estou muito feliz, pois as minhas crianças estão felizes", disse Vânia Rodrigues.



Segundo a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros, o objetivo é ampliar o acesso à cultura da população de baixa renda e incentivar a formação de plateia, oferecendo visitas a centros culturais de grande relevância, como a Casa França-Brasil, Parque Lage e Museu da Imagem e do Som. "Desta vez, muitos jovens tiveram a oportunidade de ter contato pela primeira vez com as atividades circenses.Este é o passaporte cultural: uma ferramenta de transformação, que oportuniza acesso a pessoas de todas as regiões do estado", ressaltou Danielle.