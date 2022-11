Van de DJ Gabriel do Borel é atingida por tiros - Reprodução

Van de DJ Gabriel do Borel é atingida por tirosReprodução

Publicado 13/11/2022 15:53

Rio - O DJ Gabriel do Borel e sua equipe levaram um grande susto na madrugada deste domingo. A van que transportava o músico e seus funcionários foi atingida por tiros enquanto eles chegavam em um show no município de Sete Lagoas, em Minas Gerais. O funkeiro lamentou a situação através de seu Instagram e falou sobre o livramento, já que ninguém ficou ferido.

fotogaleria

"Atiraram na nossa Van na porta do evento. Foi um susto muito grande e a situação poderia ser pior. Deus me tirou daquele lugar 10 segundos antes de tudo acontecer. Agradeço pelo livramento. Só ele sabe quantas pessoas oram por mim e por nós toda vez que saímos de casa. Toda semana, deixamos nossas famílias, nossas casas, nossos amigos para trabalhar. E essa é a prova de que não estamos sozinhos. Ainda estou sem acreditar, mas com o coração grato pela minha vida e dos meus amigos da equipe", disse o DJ, que realizou sua apresentação no local e foi escoltado pela polícia do local em seu retorno para o Rio de Janeiro.

Gabriel ainda deixou claro que registrou um boletim de ocorrência. "Não sabemos a real intenção por trás dessa tentativa de homicídio. Mas temos certeza que fazemos nosso trabalho de forma honesta, sem humilhar, pisar ou querer ser melhor que ninguém. Sou muito grato a Deus por estar sempre com a gente. Foi um livramento!”, completou.