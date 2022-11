Confusão tomou contou da festa do Flamengo no Centro do Rio - WhatsApp O Dia

Publicado 13/11/2022 18:30 | Atualizado 13/11/2022 21:18

Rio - A festa do Flamengo em comemoração aos títulos conquistados este ano foi manchada por uma confusão generalizada que terminou com dezenas de pessoas feridas, sendo elas cinco policiais militares, um guarda municipal e, pelo menos, 30 torcedores. A celebração das conquistas da Libertadores e da Copa do Brasil acontecia na Avenida Presidente Antônio Carlos, no Centro do Rio, desde a manhã deste domingo (13), mas brigas entre os participantes fizeram com que o evento fosse encerrado em meio a bombas de efeito de moral, saque de lojas e correria.

Em vídeos enviados para o WhatsApp O Dia, é possível ver policiais militares utilizando gás lacrimogênio e bombas de efeito moral para dispersar o grupo e torcedores revidando à ação, atirando objetos contra as equipes. Nas imagens, há torcedores dizendo que o ataque partiu dos PMs, sem motivação. Na confusão, houve saque de, ao menos, uma unidade das Lojas Americanas e do Ponto Frio, na região.

Confira os vídeos abaixo.

De acordo com a Polícia Militar, equipes dos Batalhões de Polícia de Choque (BPChq), Especializada em Policiamento em Estádios (BEPE) e o de Rondas Especiais e Controle de Multidão (RECOM) foram acionados para conter confusões entre torcedores do Flamengo e, durante o tumulto, cinco PMs acabaram sendo feridos e precisaram ser socorridos para o Hospital Central da Polícia Militar, no bairro do Estácio. Segundo a corporação, o estado de saúde dos agentes é estável.



A Guarda Municipal também atuou para dispersar os grupos, que lançaram pedras e outros objetos contra as equipes. Na confusão, um agente sofreu um corte na mão, provocado por uma garrafa de vidro, e cinco viaturas foram danificadas. Também por conta do tumulto, aproximadamente 30 pessoas precisaram dar entrada na emergência do Hospital Municipal Souza Aguiar, com ferimentos diversos. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS), até o momento, não há casos graves.

Ainda segundo a PM, na confusão, prédios públicos foram depredados e, até o momento, 11 pessoas foram conduzidas para a 5ª DP (Mem de Sá). A situação foi estabilizada pelas equipes. No Twitter, a Polícia Militar informou que conseguiu recuperar uma caixa de som e uma televisão que haviam sido furtadas. Em nota, as Lojas Americanas informaram que o estabelecimento estava fechado e que o alarme disparou assim que a invasão aconteceu. "A polícia foi acionada e a companhia ainda está levantando os prejuízos e contribuindo com as investigações", completou. A reportagem do DIA tenta contato com o Ponto Frio.