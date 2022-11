Flordelis no banco dos réus: condenada a mais de 50 anos de prisão - Tatiana Campbell

Publicado 14/11/2022 00:00

Foram sete dias, cinco réus, mas todos estavam voltados para “Flordélisss”, que até o último minuto teve o protagonismo revelado de uma vida toda, após a execução do marido.



As meninas eram submissas ao poder matriarcal ou de uma vilã digna da Disney!



Para os homens, uma espécie de deusa… E para Anderson, um meio de fortuna e poder. E foi aí que ele assinou a sentença de morte.



Nos sete dias de julgamento, ficou muito claro como o dia-a-dia longe dos holofotes não era nada materno, com um depoimento emocionante e que só Freud poderia explicar…



De resto, uma Flordelis digna do Oscar às avessas, o “Framboesa de Ouro”.



Fixou o olhar de raiva na imprensa em diversos momentos, mas para o júri, se comportou como “bela, recatada e do lar”, ou melhor, exploradora do lar. E para a juíza, uma mulher de vida batalhadora.



Uma personagem para cada público! E nisso ela é craque, fez isso a vida toda.



Ao juiz que concedeu facilmente os 55 filhos adotivos, pedidos aos berros de “perdão”, que ainda me deixam com uma pulga atrás da orelha (Qual perdão mesmo?!)



Duas pessoas apenas cruzaram o caminho de Flor e criaram obstáculos: Luana, a nora, mulher de Mizael, que pela personalidade forte e uma malícia grande, não se intimidava com ela… Nem no julgamento, sob o olhar de fuzilamento da ré, ela titubeou!



E por fim, o morto, que não tá aqui para falar.



De santo não tinha nada, é fato. Estava com ela em tudo… Só subestimou o mal que dormia ao lado.



Depois da morte dele, mãe, irmã, pai e até o cachorro de estimação do pastor morreram em poucos meses!



Uma história que pra mim ainda não teve desfecho às minhas curiosidades.



A investigação vai além de uma morte!



Já pensaram? Quem bancava tanta gente antes da “Cidade do Fogo” ser lucrativa? Quem ajudou Flor a ser a maior mãe adotiva do Brasil e por qual razão?!



Quem é Flordelis e a sua condenação não fecham esse capítulo, onde a labareda ainda é quente e a chama pode acender… Basta incendiar!

PINGO NO I

No sábado, só por curiosidade, resolvi passar em frente ao posto de saúde que tomei todas as minhas vacinas contra a COVID, ali no Recreio dos Bandeirantes…



Resultado? Fila dando volta! Tanto para fazer teste e também para tomar as vacinas que estavam pendentes… Olha o caos! O pessoal não podia ter ido antes, no período certinho? Todo mundo sabe há um tempão das vacinas… Culpa da desinformação, da ideologia barata, que ao invés de colaborar pela saúde, só prejudicou!



A variante já tá circulando, alguns especialistas já recomendam o retorno do uso de máscaras… Então, tem que ter bom-senso, pô!



Tem vacina? Tá na data certa?! Então vai tomar, não deixa pra depois ou deixa de tomar… Falta de noção do caramba. A gente espera que a partir de agora a noção volte a ser aliada, porque a falta dele já causou um estrago danado.



TAVA BONITO, MAS…

Foi sacanagem o que tentaram fazer com a festa maravilhosa do Mengão ontem pelas ruas do Centro!



Uma celebração linda, de uma torcida que abraçou o time, foi pra lá cedo, no solzão de domingo… E no final, uma minoria que não representa essa torcida, tumultuar, arrumar confusão e ainda cometer crime? Saquear lojas? Absurdo demais!



Os vídeos mostram a selvageria… Além da briga generalizada, uma galera invadindo lojas na Uruguaiana e saindo de lá com caixas de som, televisão, ar-condicionado…



Bizarro!!! E o pior: quem filma, acha graça! Ri como se fosse palhaçada. Não é palhaçada, é criminoso. E quem comete crime tem que ir pra cadeia mesmo!



Pode ter sido pontual, mas mancha a festa que foi incrível quase do início ao fim.



Ainda bem que a polícia agiu rápido, porque a proporção poderia ser pior!



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Os flamenguistas de verdade não merecem isso, os jogadores também não! E tenho dito.