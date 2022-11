Ocorreram danos às anteparas, assentos e ar-condicionado - Divulgação/CCR Barcas

Publicado 13/11/2022 22:27 | Atualizado 13/11/2022 22:31

Rio - Torcedores vandalizaram três barcas, na tarde deste domingo (13), após a festa em comemoração aos títulos do Flamengo pela Libertadores e a Copa do Brasil, no Centro do Rio. A celebração, que aconteceu na Avenida Presidente Antônio Carlos, foi encerrada em meio a tumultos, saques de lojas e correria. Dezenas de pessoas ficaram feridas e 11 acabaram presas. As embarcações Neves, Pão de Açúcar e Urca foram danificadas pelo grupo que voltava do evento.

De acordo com a CCR, grupos de torcedores invadiram a área restrita das embarcações durante a travessia do Rio para Niterói, desobedecendo os procedimentos de segurança da navegação e arriscando suas próprias vidas. Também foram registrados danos às anteparas, assentos, ar-condicionado e placas de sinalização. Os prejuízos ainda estão sendo calculados. Em nota, a concessionária afirmou que "lamenta e repudia atos de vandalismo que causam prejuízos à concessionária e, consequentemente, aos usuários do sistema aquaviário".

A festa rubro-negra foi manchada por uma confusão generalizada. De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionados para conter confusões entre torcedores do Flamengo e, durante o tumulto, cinco PMs acabaram sendo feridos e precisaram ser socorridos para o Hospital Central da Polícia Militar, no bairro do Estácio. Segundo a corporação, o estado de saúde dos agentes é estável.

A Guarda Municipal também atuou para dispersar os grupos, que lançaram pedras e outros objetos contra as equipes. Na confusão, um agente sofreu um corte na mão, provocado por uma garrafa de vidro, e cinco viaturas foram danificadas. Também por conta do tumulto, aproximadamente 30 pessoas precisaram dar entrada na emergência do Hospital Municipal Souza Aguiar, com ferimentos diversos. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS), até o momento, não há casos graves.

Ainda segundo a PM, na confusão, prédios públicos foram depredados e, até o momento, 11 pessoas foram conduzidas para a 5ª DP (Mem de Sá). Na confusão, houve saque de, ao menos, uma unidade das Lojas Americanas e do Ponto Frio, na região. Em nota, as Lojas Americanas informaram que o estabelecimento estava fechado e que o alarme disparou assim que a invasão aconteceu. "A polícia foi acionada e a companhia ainda está levantando os prejuízos e contribuindo com as investigações", completou.