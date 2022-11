Rodrigo Faucz, advogado que representa Flordelis - Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 13/11/2022 12:28

Rio - O advogado Rodrigo Faucz, que representa a ex-deputada Flordelis e outros três réus, alegou neste domingo (13) que vai recorrer da decisão da juíza Nearis Carvalho Arce, da 3ª Vara Criminal de Niterói, sobre a condenação da pastora a 50 anos e 28 dias relacionada com a morte do pastor Anderson do Carmo.

Flordelis foi sentenciada por homicídio triplamente qualificado - motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima -, tentativa de homicídio duplamente qualificado, uso de documento falso e associação criminosa armada em regime fechado. A condenação aconteceu após seis dias de julgamento, começando na última segunda-feira (7) terminando neste sábado (12). O resultado só foi anunciado na manhã deste domingo (13).

De acordo com Faucz, houve dois erros ocorridos durante a sessão. Ele alega que o Ministério Público usou um documento que não estava incluído no processo. O advogado também relatou que a acusação reclamou do silêncio dos réus em relação às perguntas da juíza, do Ministério Público e da assistente de acusação. Acontece que, os acusados, que optaram por responder apenas as perguntas da defesa e dos jurados , são assegurados pela constituição para escolherem o que responder. Por isso, a defesa pretende levar o caso aos tribunais superiores.

"O primeiro foi a utilização, pelo Ministério Público, de um documento que não estava no processo e que a defesa não teve acesso. Eles utilizaram de forma argumentativa. E o segundo foi que o assistente de acusação fez menção ao silêncio dos acusados em prejuízo deles, o que tecnicamente é uma nulidade que está prevista no processo penal, que ele não poderia ter feito aquilo", declarou.

A defesa também afirmou que a condenação de Flordelis já era esperada por conta da opinião pública. Segundo Faucz, a ex-parlamentar não tinha apoio da população, o que impactou na opinião dos jurados sobre a situação.

"Era uma condenação esperada tendo em vista que a opinião pública está majoritariamente contrária a ela. Obviamente isso impacta nos jurados até porque são seres humanos. São pessoas que conviveram esse tempo todo com diversas notícias e com diversos acontecimentos relacionados ao caso. Então é muito difícil não relacionar uma coisa a outra porque, na visão da defesa, as provas, para quem acompanhou o processo, eram no caminho da absolvição para todos. Infelizmente, uma delas foi condenada. Agora, tem duas nulidades absolutas que ocorreram no decorrer desse último dia. Nós vamos recorrer para que o júri seja anulado em relação a Flordelis", complementou o advogado.

Além da pastora, Rodrigo Faucz também representou Rayane dos Santos de Oliveira, neta biológica de Flordelis, André Luiz de Oliveira e Marzy Teixeira, filhos afetivos da ex-deputada. Os três foram inocentados pelos jurados.

Já Simone dos Santos Rodrigues foi condenada a 31 anos, quatro meses e 20 dias de prisão por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado e associação criminosa armada.