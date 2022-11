Marzy Teixeira da Silva é uma das filhas adotivas de Flordelis - Divulgação

Marzy Teixeira da Silva é uma das filhas adotivas de FlordelisDivulgação

Publicado 12/11/2022 16:56 | Atualizado 12/11/2022 20:00

Rio - Marzy Teixeira da Silva, filha afetiva de Flordelis, confirmou, em interrogatório realizado neste sábado (12) no Fórum de Niterói, que combinou com Lucas Cezar dos Santos, filho adotivo da pastora e acusado de ajudar na compra da arma do crime, de matar o pastor Anderson do Carmo. Os constantes abusos sexuais e agressões sofridas foram as justificativas dadas por ela.

Segundo a ré, o plano surgiu depois dela ter conversado com Lucas sobre o pastor abusar de uma outra filha do casal. No momento, ainda de acordo com ela, o irmão disse que iria resolver o problema, tendo seu consentimento. Ela confessou para o tribunal que idealizou o plano, para que tudo fosse orquestrado como um latrocínio, mas não permitiu que o irmão seguisse com a ideia.

De acordo com Marzy, ela começou a ser ameaçada por Lucas depois de não ter permitido que ele matasse o pastor como foi combinado. Mesmo confessando que organizou o plano, a mulher alegou que as acusações contra ela são falsas porque ela não deixou que o planejamento seguisse. Contudo, ela reafirmou que tinha motivos para matar o pastor devido aos abusos que sofreu.

"Em um momento de explosão, eu tinha decidido matar. Hoje eu me sinto culpada porque eu comecei com o plano. Não concluí, mas alguém concluiu", disse.

Segundo ela, o pastor foi quem a chamou para morar com a família após um culto em um clube de Niterói. Ela contou que ele a chamou para passar a noite. Depois a perguntou se ela não queria morar na casa do casal junto com os outros filhos. Marzy informou que neste momento Flordelis estava no carro e não se opôs ao convite do marido.

No entanto, Anderson, segundo a ré, começou a apresentar comportamentos agressivos e abusivos com ela e outros filhos. Entre as formas de agressões estariam o forte controle, a falta de liberdade e comentários sexistas.

Entre todos os depoimentos, Marzy foi a única que não chamou Anderson de pai. Ela foi a quarta pessoa a ser interrogada neste sábado (12) no Fórum de Niterói. Segundo as investigações, a mulher teria recebido uma quantia de R$ 5 mil de Simone dos Santos Rodrigues, filha de Flordelis, para pagar a morte do pastor Anderson do Carmo.