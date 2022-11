BRT é apedrejado no corredor Transoeste - Divulgação

BRT é apedrejado no corredor TransoesteDivulgação

Publicado 12/11/2022 19:11 | Atualizado 12/11/2022 20:25

Rio - Um BRT foi apedrejado, na tarde deste sábado (12), quando passava na Estrada da Pedra, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Não houve feridos.

O ônibus articulado passava próximo à estação Vendas de Varanda, sentido Alvorada, no corredor Transoeste, quando pedras foram atiradas por um funcionário de uma empresa terceirizada que prestava serviço para a Companhia Estadual de Águas e Esgoto do Rio de Janeiro (Cedae) e destruíram as janelas do ônibus da Linha 10 (Santa Cruz x Alvorada Expresso). O prejuízo causado com a depredação está estimado em R$ 4 mil.

Como o BRT não pôde seguir viagem, os passageiros foram transferidos para outro articulado. A MOBI-Rio, empresa pública que opera o transporte coletivo, fez um registro de ocorrência na 35ª DP (Campo Grande) e afirmou que processará a empresa, cobrando o prejuízo material e o lucro cessante em função das viagens não realizadas de passageiros enquanto o BRT estiver fora de operação.

A MOBI-Rio informou que quem sai mais prejudicado com esse tipo de ação é o passageiro do sistema. O BRT pode ficar dois dias fora de operação para os reparos necessários, afetando cerca de 1600 pessoas por dia.

O suspeito foi detido e conduzido para a delegacia por agentes do programa BRT Seguro, coordenado pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop).