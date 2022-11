Daniela Silva, de 30 anos, foi baleada no Morro do Fubá, na Zona Norte do Rio - Reprodução / Redes sociais

Publicado 12/11/2022 15:32

Rio - Uma mulher identificada como Daniela Silva Santos foi morta a tiros na noite desta sexta-feira (11) no Morro do Fubá, em Quintino, na Zona Norte do Rio. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) foram informados sobre um tiroteio na região. Ao chegar no local, entretanto, os disparos já haviam cessado e área estava estabilizada.

A corporação informou que, após denúncia anônima, um suspeito identificado como "Cachorrinho" foi encontrado ferido. Os policiais constataram que ele tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio, ocorrido no estado de Natal. Ele foi preso, mas não há confirmação de que ele estava envolvido no confronto que terminou com a morte da jovem

Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte de Daniela. "Mais uma vítima de bala perdida e, infelizmente, hoje foi minha tia. Até quando essa guerra? Descanse em paz. Tia Dani sempre estará no meu coração", desabafou.

Ainda não há informações sobre data e local de enterro.