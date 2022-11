Igor de Oliveira Rodrigues Dias, 33 anos, caiu de uma pedra na praia da Joatinga, após tentar fazer uma "selfie" - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Publicado 12/11/2022 21:22 | Atualizado 12/11/2022 21:26

Rio – O corpo de Igor de Oliveira Rodrigues Dias, de 33 anos, foi enterrado neste sábado (12), no Memorial do Carmo, no Caju, Zona Portuária do Rio . O jovem morreu nesta quinta-feira (10) após cair de uma pedra na Praia da Joatinga, na Zona Oeste do Rio.

O analista de logística havia subido em uma pedra de 12 metros de altura na para tirar uma foto de si mesmo, método conhecido como "selfie".

No velório, o pai de Igor afirmou que não aceita o fato: "Ele morreu primeiro do que eu, eu não aceito isso. Acho que todo filho tem que enterrar o pai e não o pai enterrar o filho. Isso foi uma fatalidade", disse Jonas Dias em entrevista ao canal Globonews.

"Eu estou muito triste, sem chão, sinceramente não sei. Ele foi a coisa mais importante da minha vida, presente de Deus. Nunca vou esquecer o meu filho", complementou Jonas.

Como ocorrências como essa têm crescido nos últimos anos, o Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro (Cbmerj) lançou a campanha "Vale arriscar a sua vida por uma selfie?", para alertar a população.

"A corporação está muito atenta a esse aumento de ocorrências. Temos que nos colocar sempre em segurança, nunca ficar perto das pontas das pedras, pedir alguém para tirar uma foto", disse o porta-voz do Corpo de Bombeiros Fábio Contreiras em entrevista ao canal Globonews.

"Não arrisque a sua vida por likes. As grandes memórias estão dentro da nossa cabeça e não simplesmente em fotos", finalizou Fábio.

Na campanha publicada nas redes sociais, a corporação afirma que "na era das redes sociais, as pessoas tentam fazer de tudo para atrair curtidas, comentários e compartilhamentos. Na busca desenfreada por engajamento, acabam se colocando em risco. A dica dos Bombeiros é de preservar a vida sempre. Evite selfies em lugares perigosos. Não arrisque a sua vida por likes. Proteja-se".

O acidente

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada às 17h para verificar a queda de um homem na Praia da Joatinga. Devido à dificuldade de acesso ao costão, foi necessário deslocar um helicóptero para auxiliar no resgate, mas os militares encontraram o engenheiro já sem vida. Segundo Luiza Rodrigues, de 60 anos, mãe de Igor, o filho havia resolvido fazer um piquenique no local para comemorar a assinatura de um contrato . "De manhã ele tinha fechado um contrato com uma empresa em que ele queria trabalhar, na área dele. Então, ele saiu com uma amiga para fazer uma pequena comemoração na praia", disse.Ela ainda chegou a fazer contato com Igor momentos antes do acidente. "Eu falei com ele, perguntei onde ele estava. Ele respondeu que estava na praia. Mas eu não sei porque ele resolveu subir naquela pedra tão alta", contou.De acordo com ela, seu filho morreu por uma fatalidade e não estava praticando rapel. Nas redes sociais, o engenheiro costumava postar fotos de viagens meio à natureza e em locais altos, com paisagens ao fundo.Luiza lamentou a perda de Igor por conta de uma "selfie". "A tecnologia veio para caminhar com a gente, mas não é para perder a responsabilidade, se achar um super-homem. Ele era filho único, estudado, tinha uma vida inteira pela frente", desabafou.