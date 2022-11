Igor de Oliveira Rodrigues Dias, 33 anos, caiu de uma pedra na praia da Joatinga, após tentar fazer uma "selfie" - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Publicado 11/11/2022 11:50 | Atualizado 11/11/2022 13:06

Rio - "Foi uma fatalidade", o desabafo é da contadora Luiza Rodrigues, 60 anos, mãe do engenheiro Igor de Oliveira Rodrigues Dias, 33 anos, que morreu na tarde desta quinta-feira (10), após cair de uma pedra na Praia da Joatinga, Zona Sul do Rio. Ele passeava com uma amiga e teria escorregado e caído de uma altura de 12 metros, após tentar fazer uma "selfie".

A contadora, que esteve no IML na manhã desta sexta-feira (11) para liberar o corpo do Igor, contou que o filho resolver fazer um piquenique no local para comemorar a assinatura de um contrato. "De manhã ele tinha fechado um contrato com uma empresa em que ele queria trabalhar, na área dele. Então, ele saiu com uma amiga para fazer uma pequena comemoração na praia", disse.

A mãe ainda chegou a fazer contato com Igor momentos antes do acidente. "Eu falei com ele, perguntei onde ele estava. Ele respondeu que estava na praia. Mas eu não sei porque ele resolveu subir naquela pedra tão alta", lamentou.

Igor teria subido em uma pedra do costão da Joatinga, para tirar uma foto, quando escorregou e caiu de uma altura de 12 metros. Ele morreu após bater com a cabeça em outra pedra localizada abaixo. Para retirar o corpo do engenheiro, militares do Corpo de Bombeiros precisaram da ajuda de um helicóptero.

De acordo com Luiza, ele estava estava feliz e estavam planejando realizar projetos. Ela negou que o filho estivesse praticando rapel. "Ele não estava fazendo nada disso. Foi uma fatalidade", disse.

A contadora lamentou a perda de Igor por conta de uma "selfie". "A tecnologia veio para caminhar com a gente, mas não é para perder a responsabilidade, se achar um super-homem. Ele era filho único, estudado, tinha uma vida inteira pela frente", desabafou.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe Grupamento Marítimo da Barra da Tijuca foram solicitados as 17h para verificar a queda de um homem no local. Devido à dificuldade de acesso ao costão, foi necessário deslocar um helicóptero para auxiliar no resgate. Os militares encontraram Igor já sem vida.

A praia da Joatinga, que tem uma extensão de aproximadamente 300 metros, fica localizada entra os bairros de São Conrado e Barra. O local atrai muitos frequentadores devido ao aspecto mais selvagem, e fica localizada entre rochas, que se tornam pontos atrativos para os registros fotográficos. O acesso é feito por dentro de um condomínio na Estrada do Joá, na Zona Sul, até a faixa de areia. O caminho é feito por uma pequena passagem de cimento e cercada por pedras.