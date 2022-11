Eduardo estava evadido do Sistema Penitenciário desde 2021 - Divulgação

Publicado 11/11/2022 22:53 | Atualizado 11/11/2022 22:57

Rio - Eduardo Mendonça da Costa, vulgo 'Dudu' ou '2D', de 23 anos, considerado foragido da Justiça, foi preso por policiais militares do 16º BPM (Olaria) após informações do Disque Denúncia, na manhã desta sexta-feira (11), na Rua Figueiredo da Rocha, em Vigário Geral, na Zona Norte.



Preso em 2020 e com anotações criminais por tráfico de drogas, receptação e organização criminosa, Eduardo foi condenado a cinco anos de reclusão em regime fechado. Após receber o benefício do Indulto de Natal, não voltou ao Sistema Penitenciário desde dezembro de 2021.



Ele também possui duas anotações criminais por roubo e um mandado de prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), pelo crime de evasão.



Após ser capturado, o preso foi conduzido para a sede policial da 38ª DP (Brás de Pina), onde foi formalizado o cumprimento do seu mandado de prisão. Em seguida, Eduardo foi encaminhado para cadeia, onde ficará à disposição da Justiça.



Denuncie a localização de foragidos da Justiça ao Disque Denúncia: Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177, WhatsApp (021) - 99973 1177 e Aplicativo Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.